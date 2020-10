Flipkart Big Billion Days Sale: 16 अक्टूबर से Flipkart Sale का आगाज़ होने वाला है और सेल शुरू होने से पहले Motorola ने फ्लिपकार्ट सेल के दौरान अपने स्मार्टफोन पर मिलने वाली शानदार डील्स व डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में ऐलान कर दिया है। बता दें की सेल के लिए Moto G9 के अलावा Motorola One Fusion Plus और Moto E7 Plus जैसे स्मार्टफोन्स की कीमत में भारी कटौती की जाएगी। आइए आपको बताते हैं की किस मोबाइल पर कितने रुपये का डिस्काउंट सेल के दौरान दिया जाएगा।

Motorola Razr (2019) Price in India: Flipkart सेल में फोल्डेबल Motorola Razr (2019) को केवल 84,999 रुपये में खरीद सकेंगे, बता दें की ये फोन अभी 1,24,999 रुपये में लिस्ट है। इसका मतलब सेल में फोन पर पूरे 40 हजार रुपये की बचत होगी।

Motorola Edge+ Price in India

वहीं कंपनी के फ्लैगशिप Motorola Edge+ स्मार्टफोन को 64,999 रुपये की कीमत के साथ लिस्ट किया जाएगा। बता दें की फिलहाल ये स्मार्टफोन 74,999 रुपये में लिस्ट किया गया है इसका मतलब सेल के लिए फोन की कीमत 10,000 रुपये कम की जाएगी। इन स्मार्टफोन्स पर चुनिंदा बैंक्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर ग्राहकों की सहूलियत के लिए 12 महीने तक की बिना ब्याज वाली ईएमआई की भी सुविधा मिलेगी।

Moto G9 Price in India

अब बात करते हैं कि अर्फोडेबल रेंज़ की तो Moto G9 स्मार्टफोन को सेल में 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा, ये मोबाइल फोन फिलहाल 11,499 रुपये में बेचा जा रहा है, इसका मतलब ग्राहकों के पास स्मार्टफोन को 1500 रुपये सस्ते में खरीदने का मौका होगा। इस दाम में 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा।

Motorola One Fusion+ Price in India

सेल के दौरान इस मोबाइल को 15,999 रुपये के साथ लिस्ट किया जाएगा है, फिलहाल Flipkart पर ये स्मार्टफोन 17499 रुपये में लिस्ट है। इसका मतलब सेल के लिए कीमत में 1,500 रुपये की कटौती की जाएगी। इस दाम में फोन का 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा।

Moto E7 Plus Price in India

मोटो ई7 प्लस एक बजट स्मार्टफोन है और इस फोन की कीमत में सेल के दौरान 500 रुपये की कटौती की जाएगी। सेल के दौरान ग्राहक इस बजट मोबाइल फोन को 8999 रुपये में खरीद सकेंगे, फिलहाल ये फोन 9499 रुपये में लिस्ट है। बता दें की ये दाम फोन के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का है।

ऐसे मिलेगा एक्सट्रा डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट पर मोबाइल खरीदने के बाद SBI कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा।

