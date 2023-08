यात्रियों की बल्ले-बल्ले! 10 अगस्त तक सस्ते में बुक करें फ्लाइट टिकट, Paytm पर आई स्पेशल सेल

Paytm Freedom Travel Carnival: फ्रीडम ट्रैवल कार्निवल में Indigo, Vistara, Air India, Akasa Air, Spice Jet और Air Asia की फ्लाइट बुकिंग पर छूट मिलेगी।

पेटीएम फ्रीडम ट्रैवल कार्निवल शुरू

Paytm Freedom Travel Carnival: पेटीएम पर 1 से 10 अगस्त के बीच Paytm Freedom Travel Carnival आयोजित किया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में से एक पेटीएम यूजर्स अब Paytm App से सस्ते में ऑफ्रस के साथ फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। इसक अलावा डिजिटल पेमेंट ऐप से बस और ट्रेन टिकट बुक करने पर भी आकर्षक छूट मिलेगी। स्वंतत्रता दिवस के मौके पर आई इस सेल में Indigo, Vistara, Air Asia जैसी एयरलाइन के टिकट पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं। Paytm का कहना है कि बैंक ऑफर्स के साथ डोमेस्टिक फ्लाइट (घरेलू फ्लाइट) बुक करने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 10 फीसदी का डिस्काउंट लिया जा सकता है। पेटीएम के मुताबिक, फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर कम प्रीमियम पर 100 फीसदी रिफंड का ऑप्शन भी मिलेगा। डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर 15 फीसदी छूट पेटीएम RBL बैंक और ICICI बैंक कार्ड के साथ घरेलू टिकट 15 फीसदी और इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट 10 फीसदी की छूट पर लिए जा सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी Paytm Wallet और Paytm postpaid इस्तेमाल करने पर डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट बुक करने पर 12 फीसदी का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर कर रही है। Also Read Lava Blaze 5G का नया अवतार भारत में लॉन्च, अब 8GB रैम के साथ ऐंड्रॉयड 13 का मजा सभी बड़ी एयरलाइंस इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर एशिया, अकासा एयर और एयर इंडिया से फ्लाइट टिकट को बचत के साथ बुक किया जा सकता है। पेटीएम पर छात्रों, सीनियर सिटीजन और सशस्त्र बलों के सैनिकों को भी स्पेशल किराया ऑफर दिया जा रहा है। पेटीएम ने जानकारी दी है कि ग्राहक अपनी जीरो कन्वीनिएंस फीस के साथ फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। Also Read 50MP कैमरे वाले सस्ते Redmi 12 5G की बिक्री भारत में शुरू, मिल रहे शानदार ऑफर्स वहीं UPI के जरिए बस टिकट बुक करने पर 25 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। CRAZTSALE पेटीएम कोड यूज करने पर 25 फीसदी की छूट मिलेगी। जबकि ट्रेन टिकट को UPI के जरिए बुक करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram