Upcoming Smartphones to launch in india in 2023: पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन कंपनियों ने 30,000 रुपये से कम में आने वाले कई मिड-रेंज फोन लॉन्च किए हैं। इन स्मार्टफोन में कंपनियां कम दाम में ग्राहकों को फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स स्पेसिपिकेशन्स ऑफर कर रही हैं। भारत में OnePlus, Samsung, Poco, Realme जैसे ब्रैंड मिड-रेंज में नए डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं उन मोस्ट-अवेटेड स्मार्टफोन के बारे में जिन्हें अगले कुछ महीनों में भारत में लॉन्च किया जाएगा।

जानें अगले कुछ हफ्तों में भारत में लॉन्च होने वाले बहु-प्रतीक्षित स्मार्टफोन के बारे में…

OnePlus Nord 3

वनप्लस नॉर्ड 3 2023 में लॉन्च होने वाले मोस्ट-अवेटेड मिड-रेंज फोन में से एक है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चीन में लॉन्च हुए वनप्लस ऐस 2वी को भारत में OnePlus Nord 3 नाम से लॉन्च किया जाएगा। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 प्रोसेसर मिलेगा। वनप्लस का यह मोस्ट पावरफुल नॉर्ड स्मार्टफोन हो सकता है। इसके अलावा देश में आने वाला यह सबसे पावरफुल मिड-रेंज स्मार्टफोन भी होगा।

नॉर्ड 3 को लेकर खबरें हैं कि यह फोन 1.5K रेजॉलूशन AMOLED स्क्रीन के साथ आएगा। हैंडसेट में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन हो सकती है। डिवाइस में 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है। फोन में 16 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर होने की उम्मीद है। वनप्लस नॉर्ड 3 को भारत में 2023 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। और इसके बेस वेरियंट की कीमत 30,000 रुपये के आसपास होगी।

Poco F5

पोको एफ5 अगले कुछ दिनों में भारत में एंट्री करने वाला एक और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन है। पोको इंडिया के हेड ने पहले ही Poco F5 के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है। पोको के इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 प्रोसेसर दिया जाएगा। उम्मीद है कि पोको एफ5 स्मार्टफोन कंपनी के Redmi Note 12 Turbo का रीब्रैंडेड वर्जन होगा।

पोको एफ5 में पतले बेज़ल के साथ 120 हर्ट्ज़ AMOLED स्क्रीन मिलेगी। फोन को ग्लास सैंडविच डिजाइन के साथ लॉन्च किया जाएगा। पोको एफ5 में प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी मिलने की उम्मीद है। हैंडसेट में 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। स्मार्टफोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। पोको एफ5 के बेस मॉडल को भारत में 30000 रुपये से कम में लॉन्च किया जा सकता है।

Samsung Galaxy F54

सैमसंग गैलेक्सी एफ54 भारत में लॉन्च होने वाला एक और चर्चित डिवाइस है। यह फोन IP रेटिंग के साथ आएगा। फोन में गैलेक्सी ए54 वाले स्पेसिफिकेशन्स के बावजूद सैमसंग गैलेक्सी एफ54 की कीमत गैलेक्सी ए54 से कम होने की उम्मीद है।

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Samsung Galaxy F54 में एक्सीनॉस 1380 प्रोसेसर होगा। फोन को 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा। फोन को 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ लॉन्च किया जा सकता है। हैंडसेट में 6000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। जबकि गैलेक्सी ए54 में 5000mAh की बैटरी दी गई है।

Realme GT Neo 5

रियलमी ने मोबाइल वर्ल्ड कॉन्ग्रेस (MWC 2023) में दुनिया का सबसे फास्ट चार्जिंग फोन GT Neo 5 240W प्रदर्शित किया था। कंपनी द्वारा इस फोन को अगले कुछ महीनों में भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इस फोन में पावरफुल Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया जाएगा। इसके अलावा हैंडसेट में रियर पर एक LED स्क्वायर भी मिलेगा जो एक नोटिफिकेशन एलईडी की तरह भी काम करेगा।

रियलमी जीटी नियो 5 में 144 हर्ट्ज़ फुलएचडी+ AMOLED डिस्प्ले हो सकती है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। फोन को पावर देने के लिए 4600mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन 240W फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा और कंपनी का कहना है कि सिर्फ 10 मिनट में ही यह फुल चार्ज हो जाता है।

Nothing Phone (2)

नथिंग फोन (2) इस लिस्ट में मौजूद शायद एकमात्र फोन है जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन नथिंग के नए फोन में फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 सीरीज प्रोसेसर होने का पता चल चुका है। टेक शो MWC 2023 में इस जानकारी की पुष्टि कर दी गई थी।

Nothing Phone (2) में पिछले नथिंग फोन (1) वाले फीचर्स ही मिलने की उम्मीद है। हैंडसेट Glyph लाइटिंग और वायरलेस चार्जिंग के साथ आ सकता है। फोन को मेटल और ग्लास सैंडविच डिजाइन व प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कीमत की बात करें तो नथिंग फोन (2) पिछले स्मार्टफोन से थोड़ा महंगा हो सकता है।