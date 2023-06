क्या आपको जुकरबर्ग बतौर बॉस पसंद हैं? Facebook के 70% कर्मचारियों ने बोला NO

फेसबकु ने एक इंटर्नल सर्वे किया, जिसमें कहा गया कि 70 प्रतिशत कर्मचारियों को जुकरबर्ग बतौर बॉस पसंद नहीं हैं, उन्हें उनकी लीडरशिप पर अब पुराना वाला भरोसा नहीं रहा।

Mark Zuckerberg से खुश नहीं फेसबुक कर्मचारी

फेसबुक ने पिछले कुछ समय में अपने प्लेटफॉर्म पर कई बड़े बदलाव किए हैं, कम समय में ज्यादा बेहतर करने के लिए रणनीति में बदलाव किया गया है। इसके अलावा कोरोना काल में छटनी भी बड़े स्तर पर की गई है। अब इस बीच कंपनी ने एक इंटर्नल सर्वे किया, जिसमें सवाल पूछा गया कि क्या मार्क जुकरबर्ग की लीडरशिप अच्छी है, क्या उन्हें बतौर बॉस स्वीकार किया जा सकता है? अब जैसी मार्क जुकरबर्ग की छवि रही है, तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद भी उन पर कर्मचारियों का भरोसा ज्यादा कम नहीं होता है। लेकिन इस सर्वे में सबकुछ बदल गया है और मार्क जुकरबर्ग के लिए खतरे की घंटी बज गई है। असल में फेसबकु ने एक इंटर्नल सर्वे किया, जिसमें कहा गया कि 70 प्रतिशत कर्मचारियों को जुकरबर्ग बतौर बॉस पसंद नहीं हैं, उन्हें उनकी लीडरशिप पर अब पुराना वाला भरोसा नहीं रहा। इससे पहले जो सर्वे हुआ था,उसमें कहा गया था कि जुकरबर्ग 31 फीसदी कर्मचारियों को भरोसा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा गिरकर 26 प्रतिशत पर पहुंच गया है। अभी तक इस सर्वे पर मार्क जुकरबर्ग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कंपनी में बढ़ते असंतोष के संकेत जरूर मिल गए हैं।

