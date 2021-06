फेसबुक अकाउंट कई बार हम अपनी सहूलियत के लिए फोन या फिर लैपटॉप में लॉगइन करके पासवर्ड सेव कर देते हैं, ताकि हमें बार-बार लॉगइन करने की जरूरत न पड़े। लेकिन कई बार भूल जाते हैं कि फेसबुक अकाउंट कहां-कहां लॉगइन है। अगर आपका फेसबुक पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति के हाथ लग जाए तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।

फेसबुक में वैसे तो ढेरों फीचर्स हैं लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी लॉगइन डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक में एक विकल्प मौजूद है। इतना ही नहीं अनजान डिवाइस में लॉगइन होने पर आप वहां से लॉगआउट भी कर सकते हैं। लॉगइन डिटेल चेक करने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। आइये जानते हैं इसके बारे में।

How do I find my Facebook login details?

सोशल मीडिया ऐप फेसबुक में लॉगइन डिटेल्स चेक करने के लिए आपको फोन या फिर कंप्यूटर में आईडी को लॉगइन करना होगा। इसके बाद टॉप राइट में दिए गए अकाउंट विकल्प पर जाएये, उस पर क्लिक करने के बाद आपको Settings & privacy पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लेफ्ट साइड में दिए गए Security and login पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसके ऊपर सिक्योरिटी लॉगइन लिखा मिलेगा, उसमें दूसरे नंबर पर Where you’re logged in लिखा आएगा। इसमें वैसे तो दो लेटेस्ट लॉगइन नजर आएंगे, लेकिन सी मोर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अकाउंट किन-किन डिवाइस में लॉगइन किया गया है।

How do I logout of all devices on Google?

सभी लॉगइन डिटेल्स देखने के बाद अगर आपको कोई डिवाइस संदिग्ध लगता है तो नीचे राइट साइड में दिए गए Log out of all sessions पर क्लिक कर दें। इससे सभी लॉगइन डिवाइस से फेसबुक अकाउंट लॉगआउट हो जाएगा और फिर पासवर्ड बदलकर नए सिरे से अपना अकाउंट लॉगइन कर सकते हैं।

साइन आउट ऑल डिवाइस करने से पहले अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर को चेक कर लें ताकि पासवर्ड याद न रहने पर उसे दोबारा आसानी से रिकवर किया जा सके।