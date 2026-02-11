EPFO update 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक नई विड्रॉल सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके जरिए ईपीएफओ सदस्य यूपीआई का इस्तेमाल करके रियल टाइम में अपना प्रोविडेंट फंड निकाल पाएंगे। सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस फंक्शनैलिटी पर जल्द ही रिलीज के लिए काम किया जा रहा है।

सीएनबीसी-TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसके अलावा श्रम मंत्रालय एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जिससे लोग यूपीआई के जरिए तुरंत मौजूद ईपीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकें। यह सर्विस एक नए मोबाइल एप्लिकेशन के साथ-साथ ईपीएफओ ​​पोर्टल पर एक डेडिकेटेड विंडो के जरिए इस्तेमाल के लिए शुरू की जाएगी। इस एप्लिकेशन के लॉन्च की टेंटेटिव टाइमलाइन अप्रैल बताई जा रही है।

अभी क्या है ईपीएफ विड्रॉल का नियम?

ईपीएफओ के मुताबिक, अभी के ईपीएफ नियमों के मुताबिक सदस्य तुरंत मौजूद बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। जबकि जो लोग अपने पेंशन फंड का 100% तक निकालना चाहते हैं, उन्हें इसकी इजाज़त तभी मिलेगी जब वह व्यक्ति एक साल से बेरोजगार रहा हो।

पूरा पेंशन फंड कैसे निकलेगा?

ट्रांज़ैक्शन शुरू करने के लिए, मेंबर को पैसे निकालने का कारण चुनना होगा (जैसे बीमारी, पढ़ाई, शादी, या घर), जिसके बाद एलिजिबल रकम सीधे उनके PF अकाउंट से जुड़े सेविंग्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

ट्रांज़ैक्शन को सब्सक्राइबर के लिंक्ड UPI PIN का इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेट किया जाएगा और पूरा ट्रांसफर UPI पेमेंट गेटवे के जरिए होगा, जिससे लगभग तुरंत सेटलमेंट हो जाएगा।

अभी क्या है ईपीएफ विड्रॉल ऐप का स्टेटस?

अभी ईपीएफओ टेक्निकल गड़बड़ियों की पहचान करने और पब्लिक रोलआउट से पहले सिस्टम की स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए लगभग 100 डमी अकाउंट का इस्तेमाल करके सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है।

मौजूदा एक्सेस पॉइंट, यूएएन पोर्टल और उमंग ऐप हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। नया ऐप इन प्लेटफॉर्म को सप्लीमेंट करने के लिए है, न कि उनकी जगह लेने के लिए।

विड्रॉल के अलावा, ऐप और पोर्टल विंडो मेंबर्स को अपना ईपीएफ पासबुक बैलेंस चेक करने और अकाउंट से जुड़ी दूसरी सर्विस भी एक्सेस करने की सुविधा देगा।

