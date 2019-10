EPFO ने दी है चेतावनी, अगर की यह गलती तो PF खाते से सफाचट हो जाएगी आपकी गाढ़ी कमाई!

एंप्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने अपने 6 करोड़ खाताधारकों के खातों में ब्याज की रकम डालना शुरू कर दी है। इस बीच EPFO ने खाताधारकों को चेतावनी भी दी है। इसमें कहा गया कि धोखाधड़ी करने वाले लोग ईपीएफओ का कर्मचारी बनकर निजी जानकारी जैसे आधार कार्ड नंबर, यूएएन नंबर, पैन नंबर, ओटीपी या पासवर्ड मांगकर ईपीएफ खाते से पैसे उड़ा सकते हैं। संगठन ने खाताधारकों को आगाह करते हुए कहा कि किसी से भी अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करें।

ईपीएफओ ने ट्विटर के जरिए लोगों को आगाह करते हुए कहा, ‘ईपीएफओ आपसे कभी कोई जानकारी या किसी भी बैंक अकाउंट में डिपोजिट की जानकारी साझा करने को नहीं कहता है। कभी भी फोन पर किसी से कोई जानकारी साझा नहीं करें। फर्जी कॉल्स से भी सावधान रहें।’

Be informed: #EPFO never asks you to share your details or deposit any amount in the bank. Don't disclose your personal information over the phone.#HumHainNa#FraudCalls pic.twitter.com/JyJ2rGP4ls

