Elon Musk का बड़ा फैसला, Twitter पर अब नहीं दिखेगी ‘नीली चिड़िया’, देखें कैसा है नया लोगो

Elon Musk ने ट्विटर पर नीली चिड़िया की जगह X लोगो देने का ऐलान कर दिया है।

ट्विटर पर अब ब्लू बर्ड की जगह दिखेगा X सिंबल

Twitter rebrands with X symbol: एलन मस्क(Elon Musk) ने Twitter के आइकॉनिक ब्लू बर्ड लोगो को बदलने का ऐलान कर दिया है। ट्विटर के मालिक मस्क के मुताबिक, अब ट्विटर का नया लोगो X होगा। बता दें कि अरबपति कारोबारी मस्क के हाथ में ट्विटर की कमान आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ यह नया बदलाव है। Tesla के CEO एलन मस्क ने पिछले साल माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट को 44 बिलियन डॉलर की एक डील में खरीदा था। मस्क ने बताया कि नए लोगो से जुड़ा बदलाव जल्द देखने को मिलेगा।

ट्विटर की सीईओ Linda Yaccino ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट को अब ‘X’ कहा जाएगा। उनके मुताबिक, यह एक AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म होगा जिस पर ऑडियो, वीडियो, मैसेजिंग, पेमेंट्स और बेकिंग पर ध्यान दिया जाएगा। एलन मस्क ने ट्वीट किया, ‘जिंदगी और बिजनेस में यह एक बेहद दुर्लभ बात है- कि आपको एक और बड़ी छाप छोड़ने के लिए एक दूसरा मौका मिलता है।’ उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर ने एक बार अपनी बड़ी छाप छोड़ी है और हमारे बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। अब ‘X’और आगे बढ़ते हुए दुनिया में और बदलाव लाएगा। pic.twitter.com/IwcbqMnQtA — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

