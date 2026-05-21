दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की सैलरी दुनिया भर के हजारों सीईओ से कहीं कम है। SpaceX के IPO फाइलिंग में पता चला है कि एलन मस्क का सालाना मुआवजा 54,080 डॉलर है और उन्हें Tesla से कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती। लेकिन फिर 500 अरब डॉलर की कुल संपत्ति पार करने वाले पहले व्यक्ति बनने के बाद, वह दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने की ओर कैसे बढ़ रहे हैं?

इसका जवाब इसमें छिपा है कि मस्क ने अपनी कंपनियों में अपने मुआवजे का स्ट्रक्टर कैसे बनाया है। वह सैलरी चेक से अमीर नहीं बनते। वह मालिकाना हक, स्टॉक ऑप्शन और वैल्यूएशन से अमीर बनते हैं।

Forbes के अनुसार, 21 मई तक मस्क की अनुमानित कुल संपत्ति 807.7 अरब डॉलर है। वहीं, Bloomberg ने उनकी कुल संपत्ति 676 अरब डॉलर बताई गई है। अनुमानों में सैकड़ों अरब डॉलर का अंतर होने के बावजूद, SpaceX का 1.75 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का अनुमानित वैल्यूएशन अकेले ही मस्क की संपत्ति को अकल्पनीय स्तर तक पहुंचाने में आसानी से मदद कर सकता है।

हालांकि अरबपतियों के इस दौर में मस्क की संपत्ति से जुड़े तथ्य कागज़ पर पचाना आसान लग सकता है, लेकिन हर कंपनी से उनके व्यक्तिगत वेतन पैकेज से जुड़े आंकड़े एक पेचीदा मामला हैं। कुछ मामलों में, वह अपने नाम के आगे लिखी सैलरी भी अपनी जेब में नहीं डालते। उनकी हर मंजूर सैलरी पहले से तय, बड़ी शर्तों पर निर्भर करती है।

एलन मस्क का SpaceX से सालाना 54,080 डॉलर का मुआवजा

इस हफ्ते सामने आई कंपनी की SEC फाइलिंग के अनुसार, 2019 से मस्क को रॉकेट बनाने वाली इस कंपनी से सालाना सिर्फ़ 54,080 डॉलर की मामूली सैलरी मिली है। यह आंकड़ा औसत अमेरिकी परिवार की आय से भी कम है। जिस व्यक्ति की कुल संपत्ति कम से कम 676 अरब डॉलर है, उसके लिए यह उसकी कुल संपत्ति का लगभग 0.000008% बैठता है।

असली पैसा कहीं और है। मस्क SpaceX के परफॉर्मेंस के आधार पर, 66,666,665 शेयरों की 15 किस्तों में मुआवजा पाने के हकदार हैं। SpaceX के बोर्ड ने एक मुआवज़ा योजना मंजूर की है, जिसके तहत अगर कंपनी का मार्केट वैल्यू 7.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है, तो उन्हें 200 मिलियन सुपर-वोटिंग रिस्ट्रिक्टेड शेयर दिए जाएंगे। इसके साथ एक और शर्त यह है कि मस्क के नेतृत्व में SpaceX मंगल ग्रह पर कम से कम दस लाख निवासियों वाली एक स्थायी मानव बस्ती बसाए।

रॉयटर्स के अनुसार, मल्टीप्लेनेटरी (बहु-ग्रहीय) से जुड़ा यह परफॉर्मेंस पैकेज मस्क को 60.4 मिलियन तक रिस्ट्रिक्टेड शेयर दिलाने में मदद कर सकता है, बशर्ते SpaceX वैल्यूएशन के अलग-अलग लक्ष्यों को पूरा करे और अंतरिक्ष में ऐसे डेटा सेंटर चलाए जो कम से कम 100 टेरावाट की कंप्यूट क्षमता प्रदान करते हों।

31 दिसंबर, 2025 तक, CEO-संस्थापक के पास पहले से दिए गए 68.8 मिलियन क्लास B स्टॉक विकल्प थे, जिनका स्ट्राइक प्राइस लगभग 42 डॉलर था और जो 2031 में समाप्त हो रहे थे।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे बताया कि SpaceX के कुल शेयरों में से लगभग 50% मस्क के पास हैं और शेयरधारकों के 85% से ज़्यादा वोटों पर उनका नियंत्रण है। कंपनी का मौजूदा वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा होने के कारण SpaceX में अकेले उनकी हिस्सेदारी का मूल्य 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो सकता है।

एलन मस्क की Tesla सैलरी और मालिकाना हक

अप्रैल के आखिर में की गई रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, Tesla ने 2025 में अपने शीर्ष बॉस के मुआवज़े का मूल्य 158 बिलियन डॉलर आंका है। हालांकि, इसके साथ ही कंपनी ने यह भी घोषणा की कि मस्क को यह भारी-भरकम वेतन पैकेज तब तक नहीं मिलेगा, जब तक वे कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेते।

इन लक्ष्यों में से एक है कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना; ऐसा होने पर मस्क को 400 मिलियन से ज़्यादा अतिरिक्त Tesla शेयर दिए जाएँगे, जिनका मूल्य 1 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है।

अन्य बड़े लक्ष्यों में Tesla की डिलीवरी का स्तर बढ़ाकर 20 मिलियन वाहन और एक मिलियन रोबोट तक पहुंचाना, Tesla के ‘फुल सेल्फ-ड्राइविंग’ फीचर के लिए 10 मिलियन सब्सक्रिप्शन हासिल करना, एक मिलियन सेल्फ-ड्राइविंग रोबोटैक्सी वाहनों को कमर्शियल ऑपरेशन में लाना, और 400 बिलियन डॉलर तक का मुख्य लाभ कमाना शामिल है।

EV निर्माता कंपनी के रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के अनुसार, नवंबर 2025 तक Tesla के लगभग 20% शेयर मस्क के पास थे।

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