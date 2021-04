Dream 11 kya hai, How to play and win cash prizes, IPL 2021: आईपीएल 2021 का आगाज हो गया है और इस दौरान हम कई बार ड्रीम 11 का विज्ञापन देखते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ड्रीम 11 पर एक अच्छी टीम बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि ड्रीम 11 क्या है, कैसे खेलें और क्या है पूरा तरीका।

सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग भारत में काफी लोकप्रिय है और इसमें दुनियाभर से खिलाड़ी आकर भाग लेते हैं और उनसे एक टीम बनाई जाती है। ऐसे में एक टीम में भारत समेत दुनियाभर के कई कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल होते हैं। इससे क्रिकेट का रोमांच काफी अधिक बढ़ जाता है।

Dream 11 गेम कैसे करें स्टार्ट

ड्रीम 11 ऐप में किसी भी अपकमिंग मैच का चुनाव करें और क्रिएट टीम पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपनी समझ के अनुसार टीम का चुनाव करें, जिसमें आपको 11 खिलाड़ियों को चुनना होगा। इसके बाद आपको कॉन्टेस्ट में शामिल होना होगा, जिसका आप अपनी मर्जी के अनुसार चुनाव कर सकते हैं।

Dream11 फैंटेसी क्रिकेट क्या है

Dream11 में यूजर्स को क्रिकेट से जुड़ी अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके एक टीम बनानी होती है। इसमें आपको दोनों टीमों से बेस्ट प्लेयर्स को चुनना होता है, जो मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर आपके चुने गये प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आप वह कॉन्टेस्ट हार जाते हैं।

Dream11 खेलने के 5 टिप्स

ड्रीम 11 पर दांव लगाने के लिए वैसे तो काफी मजबूत सूझबूझ की जरूरत होती है लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको मैच जीतने में मदद साबित होंगे।

1. चुनिंदा मैच खेलें

ड्रीम 11 पर मैच खेलने के दौरान हर एक मैच पर दांव न लगाएं, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई बार शुरुआती तौर पर लोग इस तरह की गलती कर देते हैं।

2. टीम बनाने से पहले रिसर्च करें

फैटेंसी स्पोर्ट्स खेलने से पहले से पहले और अपनी टीम बनाने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च करना चाहिये। इसके लिए आप प्लेयर्स की हाल की परफोर्मेंस को ध्यान में रखें। ग्राउंड की पिच कैसी है, उस पर ध्यान दें। टीम से संबंधित जानकारी इकट्ठा करें। ये सारी जानकारी आपको जीतने में और फैसले लेने में मदद कर सकती हैं।

3. एक ऑलराउंडर टीम बनाएं

रिसर्च करने के बाद आप टीम बना रहे हैं तो एक आलराउंडर टीम भी तैयार कर सकते हैं, जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा प्वॉइंट्स दिला सकती है।

4. एक ही मैच में न लगाएं पूरा रुपया

ड्रीम 11 यूजर्स अक्सर एक गलती कर देते हैं कि वह एक ही मैच में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा देते हैं, जबकि इस तरह की गलती से बचना चाहिए और हमेशा सुरक्षित होकर खेलना चाहिए, एक बार जीतने की बाद जरूरी नहीं है कि दूसरे मैच में भी आप जीत ही जाएंगे।

5. कैप्टन और उप कप्तान का समझदारी से चुनाव करें

टीम चुनाव करने के दौरान कैप्टन और वाइस कैप्टन का चुनाव बड़ी ही समझदारी के साथ करना चाहिए। कैप्टन आपकी टीम को 2 गुना तक बढ़ाने में मदद कर सकता है, जबकि वाइस कैप्टन की मदद से स्कोर 1.5 गुणा बढ़ जाता है।