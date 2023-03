Dell Inspiron 14: 16 घंटे की बैटरी लाइफ वाला नया लैपटॉप लॉन्च, जानें क्या है दाम

Dell Inspiron 14 price: डेल इंस्पिरॉन 14 लैपटॉप को 14 इंच फुलएचडी स्क्रीन के साथ उपलब्ध कराया गया है।

डेल इंस्पिरॉन 14 लैपटॉप लॉन्च

Dell Inspiron 14 Launched: Dell ने हाल ही में अपने Inspiron 14 लैपटॉप का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। लेकिन लैपटॉप निर्माता ने इस नए सिस्टम में इंटेल प्रोसेसर की जगह स्नैपड्रैगन चिपसेट दिया है। यह स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ARM आर्किटेक्चर पर बेस्ड है जिसे आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट प्रोसेसर में इस्तेमाल किया जाता है। नया Inspiron 14 लैपटॉप पहला ऐसा विंडोज लैपटॉप (Windows Laptop) है जो ARM पर बेस्ड है। Dell Inspiron 14 Fetaures डेल इंस्पिरॉन 14 लैपटॉप में स्नैपड्रैगन 8cx Gen 2 Compute प्लैटफॉर्म दिया गया है। इस लैपटॉप को लेकर दावा है कि इससे 16 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलेगी। लेकिन बैटरी लाइफ आपके लैपटॉप इस्तेमाल करने के तरीके पर भी निर्भर कती है। कंपनी का कहना है कि नया स्नैपड्रैगन चिपसेट कम बैटरी खपत करता है और इससे बहुत ज्यादा हीट नहीं निकलती। जिसके चलते नए डेल लैपटॉप में लेटेस्ट फैन नहीं दिया गया है। बता दें कि M1 और M2 चिपसेट के साथ आने वाला लेटेस्ट मैकबुक एयर भी फैन-लैस हैं। नया डेल इंस्पिरॉन लैपटॉप 8 जीबी रैम और 256 जीबी SSD के साथ आता है। नए डेल लैपटॉप में क्वालकॉम AI इंजन सपोर्ट मिलता है जिसकी मदद से वेबकैम इस्तेमाल करते समय ओवरऑल ऑडियो और विजुअल एक्सपीरियंस बेहतर होगा। Dell Inspiron 14 Snapdragon एडिशन में 14 इंच फुलएचडी स्क्रीन दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है। Also Read स्मार्टफोन के दाम में मिल जाएगा पावरफुल लैपटॉप, कम बजट वाले टॉप-3 ऑप्शन देखें डेल का यह लपटॉप विंडोज 11 के साथ आता है। इस डिवाइस में ड्यूल डिजिटल माइक्रोफोन के साथ 1080 पिक्सल वेबकैम दिया गया है। इस लैपटॉप में Qualcomm Aqstic ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ दो स्पीकर्स दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए Dell Inspiron 14 लैपटॉप में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। यूएसबी टाइप-ए पोर्ट के जरिए 65W का चार्जर मिलता है। Also Read 5000mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाले स्मार्टफोन की आज पहली सेल, जानें दाम व ऑफर्स इसके अलावा इस डिवाइस में 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट, हेडफोन जैक, ट्राई-बैंड वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.2 और माइक्रोएसडी कार्ड रीडर भी दिए गए हैं। फिलहाल Dell Inspiron Laptop को अमेरिका में 500 डॉलर (करीब 41,370 रुपये) में लॉन्च किया गया है। लेकिन फिलहाल इंस्पिरॉन 14 के स्नैपड्रैगन एडिशन को भारत में लॉन्च किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

