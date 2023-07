DMRC Travel: दिल्ली मेट्रो का नया ऐप, अब मोबाइल पर मिलेगा टिकट, लाइन में लगने का झंझट खत्म

DMRC Travel App: दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे यात्री आसानी से फोन पर ही टिकट खरीद सकेंगे।

दिल्ली मेट्रो के नए ऐप से यूजर्स ऑनलाइन स्मार्टफोन से टिकट खरीद सकेंगे

DMRC Travel App Launched: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियो को नया तोहफा दे दिया है। DMRC ने मेट्रो यात्रियों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ‘DMRC TRAVEL’ नाम के इस ऐप से मेट्रो यात्री आसानी से और टेंशन-फ्री होकर मोबाइल QR टिकट जेनरेट कर सकेंगे। और मेट्रो नेटवर्क में किसी भी ट्रेन और रूट पर सफर कर सकेंगे। इस ऐप को आधिकारिक तौर पर मेट्रो भवन में DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विकास कुमार ने लॉन्च किया। नए मोबाइल ऐप के जरिए यात्री अब अपने स्मार्टफोन से ही टिकट खरीद सकेंगे। उन्हें टिकट काउंटर या वेंडिंग मशीन पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DMRC Travel ऐप में कई सारे फीचर्स DMRC Travel ऐप कई सारे पेमेंट मेथड सपोर्ट करता है। इनमें UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, वॉलिट शामिल हैं। यूजर्स की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें पेमेंट करने और टिकट लेने में किसी तकह की दिक्कत ना हो। यात्री अपनी सुविधानुसार पेमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं और आसानी से ऐप में ही ट्रांजेक्शन पूरा कर सकते हैं। Also Read ऐप्पल आईफोन 15 सीरीज में मिलेगी नई डिजाइन और फीचर्स, जानें अब तक आई हर डिटेल इसके अलावा, इस ऐप में यात्रियों के लिए कई दूसरे फीचर्स जैसे ट्रैवल प्लानर, फेयर कैलकुलेटर, स्टेशन इन्फोर्मेशन और स्मार्ट कार्ड रिचार्ज आदि भी दिए गए हैं। ऐप में यात्री ओरिजिन स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन के बीच का रूट देख पाएंगे। इसमें इंटरचेंज स्टेशन की जानकारी भी मिलेगी। यूजर्स ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख पाएंगे और एक ही ओरिजिन-डेस्टिनेशन स्टेशन और रिटर्न जर्नी के लिए टिकट रीबुक भी कर सकेंगे। Also Read सबसे स्लिम और हल्के स्मार्टफोन: Motorola, Vivo, iPhone, Xiaomi के टॉप- स्मार्टफोन, जानें डिटेल DMRC TRAVEL ऐप ऐंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। मेट्रो का कहना है कि यह ऐप जल्द ही iOS प्लेटफॉर्म पर भी मिलेगा। यूजर्स को मोबाइल QR टिकट की सुविधा का बेहतर और सुविधाजनक एक्सपीरियंस मिलेगा। मेट्रो ने यात्रियों से अपने फोन में ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा है ताकि यूजर्स नए फीचर्स और फायदों का बेनिफिट ले सकें। ऐप लॉन्च के साथ यूजर-फ्रेंडली, कैशलेस और फास्ट टिकटिंग की सुविधा DMRC ने दी है। इसके साथ ही DMRC ने अपने AFC गेट को अपग्रेड करने के लिए टेक्निकल तौर पर काफी चुनौतीपूर्ण काम भी किया है। पैसेंजर सर्विस में लगे इन AFT गेट को एक दिन भी बिना बंद किए सभी कॉरिडोर में रिकॉर्ड टाइम में अपग्रेड किया गया है। इन सभी AFC गेट को पैसेंजर सर्विस खत्म होने के बाद बचे लिमिटेड टाइम पीरियड में अपग्रेड किया गया। और इस बात का ध्यान रखा गया कि अगले दिन सर्विसेज सुचारु रूप से चालू रहें। DMRC ने करीब 60 फीसदी से ज्यादा AFFC गेड को QR कोड स्कैनर के हिसाब से अपग्रेड कर दिया है। और बाकी बचे गे्स को भी 1-2 महीनों में कवर करने का लक्ष्य है। DMRC TRAVEL ऐप में पेमेंट के सफल होने के बाद ऐप में एक मोबाइल QR टिकट जेनरेट होगा। इस QR टिकट को AFC (Automatic Fare Collection) गेट पर एंट्री और एग्जिट के दौरान दिखाना होगा।

