D2h Cashback Offers: डी2एच कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए Friends and Family Recharge सर्विस को पेश किया है। इस नई सर्विस के तहत यूजर D2h की आधिकारिक वेबसाइट या फिर डी2एच इनफिनिटी ऐप के माध्यम से अपने परिवार वालों और दोस्त के अकाउंट को रीचार्ज कर सकते हैं। कंपनी ने You Promise We Resume प्लान को भी अपडेट कर दिया है।

बता दें कि इसके तहत 10 रुपये प्रतिमाह में 5 दिनों का एक्सटेंडेड रीचार्ज क्रेडिट विंडो उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, D2h ने फ्री Ramzaan Mubarak शो और स्पेशल रमजान कॉम्बो (Special Ramzaan Combo) चैनल पैक को लॉन्च किया है।

D2h Friends and Family Recharge: ऐसे पाएं कैशबैक

इस नई सर्विस के आने के बाद अब डी2एच यूजर अपने परिवार वालों और दोस्तों के डी2एच अकाउंट को आसानी से रीचार्ज कर पाएंगे। डी2एच वेबसाइट या फिर डी2एच इनफिनिटी एप पर रीचार्ज के लिए आपको RTNs या कस्टमर आईडी डालनी होगी।

अपनी आईडी से किसी दूसरे डी2एच अकाउंट को रीचार्ज करने पर कंपनी की तरफ से 10 रुपये का कैशबैक भी दिया रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि कैशबैक 23 घंटे में क्रेडिट हो जाएगा।

D2h cashback offer: जानें, क्या है पूरा ऑफर (फोटो- डी2एच डॉट कॉम) D2h cashback offer: जानें, क्या है पूरा ऑफर (फोटो- डी2एच डॉट कॉम)

D2h अपने यू प्रॉमिस वी रिज़्यूम प्लान के तहत यूजर को प्रतिमाह 10 रुपये के रीचार्ज पर 5 दिनों का एक्सटेंशन दे रही है। इसके अलावा कंपनी डांस एक्टिव, फिटनेस एक्टिव, एवरग्रीन क्लासिक एक्टिव, थ्रिलर एक्टिव, किड्स एक्टिव और कॉमेडी एक्टिव चैनल्स को पहले महीने के लिए 1 रुपये में मुहैया करा रही है।

D2h Ramzaan Combo Pack

डी2एच ने रमज़ान महीने में रमज़ान मुबारक शो को चैनल नंबर 785 पर फ्री में ऑफर कर रही है। इतना ही नहीं, स्पेशल रमज़ान कॉम्बो पैक को भी उतारा गया है। यूजर चाहें तो इबादत एक्टिव सर्विस को पहले महीने के लिए 1 रुपये में एक्टिवेट भी कर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यह चैनल नंबर 786 पर उपलब्ध है।

