इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) वाले विज्ञापनों को लेकर सरकार के नोटिस का मेटा का जवाब MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को मिल गया है और इसकी जांच की जा रही है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, आईटी सचिव एस. कृष्णन ने सोमवार को कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

हाल ही में सरकार ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट (CSEAM) को लेकर मेटा को एक सख्त नोटिस जारी किया था।

MeitY ने इंस्टाग्राम को CSEAM को बढ़ावा देने और उस तक पहुंच आसान बनाने वाले सभी विज्ञापनों और कंटेंट को हटाने का आदेश दिया था और एक समय-सीमा के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा था।

नोटिस मिलने के कुछ ही दिनों के भीतर, मेटा ने अपने ऐप्स पर CSAM से निपटने के लिए अपनी कोशिशों के बारे में बताया। इसमें AI-आधारित पहचान और बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई का जिक्र था। साथ ही, एक ब्लॉगपोस्ट में कंपनी ने युवाओं को सुरक्षित रखने और अपने विज्ञापन समीक्षा प्रोसेस को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी और संसाधनों में निवेश जारी रखने का वादा किया।

कृष्णन ने सोमवार को कहा कि सरकार के नोटिस का मेटा का जवाब मिल गया है।

कृष्णन ने कहा, “CSAM कंटेंट को लेकर हमने मेटा को नोटिस जारी किया था और उसका जवाब मिल गया है। अभी इसकी जांच चल रही है।”

IT मंत्रालय को यह जवाब शनिवार को मिला, जो जवाब देने की आखिरी तारीख थी।

कृष्णन ने कहा, “और जवाब की जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।”

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केंद्र सरकार को मेटा के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप के ‘यूजरनेम’ फीचर पर भेजे गए नोटिस का जवाब मिल गया है। अब इसकी जांच कर रही है। समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…