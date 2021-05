Covid-19 Vaccination Centre: कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अधिकतर लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी कई लोगों को अपने करीबी वैक्सीन सेंटर की जानकारी नहीं मिल पा रही है, ताकि वे वहां जाकर वैक्सीन का डोज हासिल कर सकें। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने करीबी वैक्सीन सेंटर्स को खोज सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप, कोविन पोर्ट्ल, गूगल मैप्स और मैप इंडिया की भी मदद ले सकते हैं।

भारत सरकार की वेबसाइट कोविन पोर्टल की मदद से आप बड़ी ही आसानी से करीबी वैक्सीन सेंटर का पता मालूम कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ स्मार्टफोन या कंप्यूटर में मौजूद ब्राउजर को ओपेन करना होगा। इसके बाद सर्च बार में www.cowin.gov.in टाइप करना होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री की फोटो के नीचे Check your nearest vaccination center and slots availability लिखा आएगा, जिसके नीचे आप अपना पिनकोड टाइप करके करीबी वैक्सीन सेंटर को खोज सकते हैं। इसके अलावा जिले के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जिसके लिए search by district नाम के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अगर आप mygov की साइट पर जाते हैं तो वहां कोविन कोविन पोर्टल का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें।

व्हाट्सएप पर खोजें करीबी वैक्सीन सेंटर का पता

व्हाट्सएप पर करीबी वैक्सीन का पता खोजने के लिए एक मोबाइल नंबर 9013151515 सेव करना होगा। इसके बाद उस पर अंग्रेजी में नमस्कार लिखकर भेजना होगा। ऐसा करने के बाद वहां से जवाब में कुछ जानकारी आएगी और 1-9 तक विकल्प को चुनने के लिए कहा जाएगा। वैक्सीन सेंटर्स की जानकारी के लिए आपको 1 नंबर टाइप करके भेजना होगा। इसके बाद आपको करीबी सेंटर्स की जानकारी मिल जाएगी। हालांकि इसमें मैसेज का जवाब थोड़ी देर की बाद ही आता है। यह एक चैटबॉट है, जिसे MyGov Corona Helpdesk ने शुरू किया है। नंबर सेव नहीं करना चाहते हैं तो ब्राउजर में wa.me/919013151515 पर विजिट करें। इन्हें भी पढ़ेंः वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन ऐसे कराएं

गूगल मैप्स पर ऐसे खोजें करीबी वैक्सीन सेंटर

गूगल मैप्स पर वैक्सीन सेंटर्स को खोलने के लिए एंड्रॉयड फोन में मौजूद गूगल मैप्स को ओपेन करें। इसके बाद सर्च बार में टाइप करें vaccination centre near me। ध्यान रखें कि आपके फोन में जीपीएस का फीचर ऑन हो और गूगल मैप्स लोकेशन को एक्सेस करता हो। इसके बाद आप अपने घर के करीबी वैक्सीन सेंटर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मैप माय इंडिया पर खोजें करीबी वैक्सीन सेंटर का पता

मैप माय इंडिया पर करीबी वैक्सीन सेंटर्स का पता लगाने के लिए सबसे पहले अपने फोन में मैप माय इंडिया के एप को इंस्टॉल करें या फिर ब्राउजर में Maps.MapMyIndia.com टाइप करें। इसके बाद बाईं ओर दिए गए Find nearby facilities के नीचे वैक्सी सेंटर पर क्लिक करें। इसमें पहले अपनी लोकेशन को सेट कर लें। इसके अलावा सर्च बार में वैक्सीन सेंटर नियर माय लोकेशन। ध्यान रखें कि लोकेशन में आप अपने जिले या फिर कॉलोनी का नाम लिखें।