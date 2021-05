Covid-19 vaccine registration: भारत में कोरोना संक्रमण का लाखों लोग सामना कर रहे हैं और ऐसे में कई लोग बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। भारत सरकार ने 45 साल से नीचे और 18 साल से अधिक आयु वालों के लिए वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी है। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएं हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप cowin.gov.in पर जाकर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

कोविन पोर्टल पर जाकर कोई भी 18 साल से अधिक आयु वाला व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके लिए आपको बहुत अधिक समय देने की जरूरत नहीं है और न ही लंबे चौड़ा फॉर्म भरने की जरूरत है, बल्कि कुछ जरूरी जानकारी भरकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी तरह की राशि नहीं ली जाती है। इन्हें भी पढ़ेंः व्हाट्सएप, कोविन पोर्टल और गूगल मैप्स पर कैसे खोजें नजदीकी वैक्सीन सेंटर

cowin.gov.in पर एक मिनट में करें रजिस्ट्रेशन

1. कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्राउजर में cowin.gov.in को ओपेन करना होगा।

2. इसके बाद पीली रंग की पट्टी पर Registrations/Sing in yourself नजर आएगा, उस पर क्लिक कर दें।

3. नई स्क्रीन खुलेगी, जिसमें Registrations/Sing in for vaccinations लिखा होगा, उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर टाइप करें।

4. इसके बाद आप एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आप एंटर कर दें। हालांकि ओटीपी मिलने में थोड़ा समय लग सकता है।

5. इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें मांगी गई सभी जानकारी को भर दें।

6. पहचान पत्र में उसी की कार्ड जानकारी भरें, जिसे आप टीकाकरण के दौरान साथ लेकर जा सकें।

वैक्सीन के लिए कैसे बुक करें दिन

वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी नाम और अन्य जानकारी के नीचे डोज 1 लिखा नजर आएगा, उसके नीचे शेड्यूल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद स्क्रीन पर शेड्यूल नाऊ का विकल्प नजर आएगा, जिस पर क्लिक कर दें। इसके बाद पिन नंबर टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर पिनकोड टाइप कर दें और सर्च पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके सामने दिन और करीबी वैक्सीन सेंटर्स की जानकारी सामने आ जाएगी, जिसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकते हैं।