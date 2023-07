Coolpad Grand View 40 Pro 5G: लॉन्च हुआ 50MP कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, जानें दाम व सारे फीचर्स

Coolpad Grand View 40 Pro 5G Launched: कूलपैड ग्रैंड व्यू 40 प्रो 5जी स्मार्टफोन को 6.58 इंच डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ लॉन्च किया गया है।

कूलपैड ग्रैंड व्यू 40 प्रो 5जी स्मार्टफोन लॉन्च

Coolpad Grand View 40 Pro 5G Launched:कूलपैड ने चीन में अपना नया स्मार्टफोन Grand View 40 Pro लॉन्च कर दिया है। नए कूलपैड स्मार्टफोन (Coolpad Smartphone) को पावरफुल फीचर्स के साथ उपलब्ध कराया गया है। कूलपैड ग्रैंड व्यू 40 प्रो में प्रीमियम डाइमेंसिटी 900 प्रोसेसर मिलता है। हैंडसेट में बड़ी डिस्प्ले और 33W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें Coolpad के नए स्मार्टफोन की कीमत व फीचर्स के बारे में… Coolpad Grand View 40 Pro 5G फीचर्स कूलपैड ग्रैंड व्यू 40 प्रो स्मार्टफोन में 6.58 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। कूलपैड का यह फोन 2048 डिमिंग लेवल के साथ आता है जिससे ब्राइटनेस लेवल पर यूजर का कंट्रोल रहता है। Coolpad के इस फोन में डाइमेंसिटी 900 प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर एडवांस्ड TSMC 6nm प्रोसेसर पर बेस्ड है और दमदार परफॉर्मेंस ऑफर करता है। कंपनी ने फोन को 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया है। यानी ऐप्स, मीडिया और फाइल्स स्टोर के लिए पर्याप्त स्टोरेज मिलती है। Also Read अगस्त में आ रहा शाओमी का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन, जानें इससे जुड़ी हर जानकारी फोटोग्राफी के लिए Grand View 40 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल लैंडस्केप लेंस और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि कैमरे से अलग-अलग कंडीशन में बढ़िया क्वॉलिटी की तस्वीरें कैद होंगी। फोन को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है जिसे लेकर दावा है कि सिंगल चार्ज में पूरे दिन तक चल जाएगी। डिवाइस में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। Also Read मात्र 24 रुपये में Vodafone Idea का नया डेटा पैक, अनलिमिटेड डेटा, जानें सारी डिटेल Coolpad Grand View 40 Pro 5G कीमत कूलपैड ग्रैंड व्यू 40 प्रो के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 2,999 युआन (करीब 34,000 रुपये) है। वहीं 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 3,299 युआन (करीब 37,400 रुपये) में लॉन्च किया गया है। फोन फिलहाल चीन में JD.com पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram