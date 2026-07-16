आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने आखिरकार भारतीय रुपये में अपने क्लाउड सब्सक्रिप्शन की कीमतें जारी कर दी हैं। कंपनी ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी (ओपनएआई और गूगल) कीमत को लेकर संवेदनशील भारतीय बाजार के लिए अपनी एआई सेवाओं को स्थानीय बनाने की कोशिशें तेज कर रहे हैं।

एंथ्रोपिक एक अलग प्राइसिंग टियर लेकर आया है। यह खुद को चैटजीपीटी और जेमिनी से बेहतर और प्रीमियम सर्विस के तौर पर पेश कर रहा है। बता दें कि भारत दुनिया में एंथ्रोपिक क्लाउड का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, जहां इसके कुल यूजर्स का लगभग 6% हिस्सा है।

अब तक क्लाउड के भारतीय यूजर्स को अमेरिकी डॉलर में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ता था। उन्हें अक्सर विदेशी ट्रांजैक्शन फीस में उतार-चढ़ाव, बैंक मार्कअप और 20 डॉलर के बेस सब्सक्रिप्शन पर 18% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (IGST) का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता था। भारतीय प्राइसिंग स्ट्रक्चर के साथ, एंथ्रोपिक को उम्मीद है कि वह क्लाउड के फ़्री यूजर्स को पेड सब्सक्राइबर में बदल पाएगा।

क्लाउड प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की नई कीमतें

सब्सक्रिप्शन टियर प्लान कीमत (GST सहित) मुख्य फीचर्स क्लॉड प्रो सालाना प्लान 1,999 रुपये प्रति माह (24,000 रुपये का एकमुश्त सालाना भुगतान) Sonnet 5, Opus और Fable 5 मॉडल का एक्सेस मासिक प्लान 2,399 रुपये प्रति माह Sonnet 5, Opus और Fable 5 मॉडल का एक्सेस क्लॉड मैक्स मैक्स 5x 11,999 रुपये प्रति माह प्रो प्लान से 5 गुना अधिक क्षमता और प्रायोरिटी नेटवर्क एक्सेस मैक्स 20x 23,999 रुपये प्रति माह प्रो प्लान से 20 गुना अधिक क्षमता और प्रायोरिटी नेटवर्क एक्सेस क्लॉड टीम टीम स्टैंडर्ड (सालाना बिलिंग) 2,399 रुपये प्रति सीट प्रति माह 2 लाख टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो, API-रेट यूसेज क्रेडिट और कॉर्पोरेट डेटा का मॉडल ट्रेनिंग में इस्तेमाल नहीं होगा टीम स्टैंडर्ड (मासिक बिलिंग) 2,999 रुपये प्रति सीट प्रति माह वही फीचर्स टीम प्रीमियम (सालाना बिलिंग) 11,999 रुपये प्रति सीट प्रति माह स्टैंडर्ड के सभी फीचर्स के साथ अधिक क्षमता टीम प्रीमियम (मासिक बिलिंग) 14,999 रुपये प्रति सीट प्रति माह स्टैंडर्ड के सभी फीचर्स के साथ अधिक क्षमता

नोट: नई घरेलू प्राइसिंग पॉलिसी के तहत भारत में दिखाई गई सभी कीमतें स्थानीय बाजार के हिसाब से हैं और इनमें GST शामिल है। रुपये में बिलिंग होने से भारतीय ग्राहकों को फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

Claude vs ChatGPT vs Gemini

Image Source: Generated by AI

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आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) अब कल्पना नहीं, बल्कि आने वाले कुछ सालों की हकीकत बन सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता और Google DeepMind के CEO डेमिस हैसाबिस का मानना है कि AGI अब कुछ ही साल दूर है और यह बिजली या आग की खोज की तरह दुनिया को बदल सकती है। इससे दवा, ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी प्रगति संभव होगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…