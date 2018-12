नागर विमानन मंत्रालय ने शनिवार (1 दिसंबर) को कहा कि उसने देश में ड्रोन का परिचालन करने वालों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक आॅनलाइन पोर्टल ‘डिजिटल स्काई’ के जरिए पंजीकरण का काम किया जा रहा है। सरकार ने अगस्त में ड्रोन के परिचालन के लिए नियम तय किये थे। ये नियम एक दिसंबर से प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों को अपने ड्रोन का एक बार पंजीकरण कराना होगा। उन्हें ड्रोन के पायलट और मालिक का विवरण भी दर्ज कराना होगा।

नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर कहा, ‘‘हमें ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने के लिए आॅनलाइन पंजीकरण पोर्टल ‘डिजिटल स्काई’ की आज शुरुआत करते हुए खुशी हो रही है। यह प्लेटफार्म अब चालू हो गया है। भारत इस क्षेत्र का नेतृत्व करेगा और दुनिया के देशों के साथ मिलकर मानक तैयार करेगा। इस उद्योग में मेक इन इंडिया और भारत से ड्रोन और सेवाओं के निर्यात की विशाल क्षमता है।’’ मंत्रालय ने ड्रोन नीति-2.0 की सिफारिश करने के लिए नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के नेतृत्व में एक कार्यबल का गठन किया था। यह कार्यबल अपनी अंतिम रपट इस वर्ष के अंत तक जारी कर सकता है। इस नीति में ड्रोन की स्वायत्त उड़ानों , ड्रोन के जरिए माल पहुंचाने और दृष्टि से दूर तक की उड़ानों के लिए नियम तय किए जा सकते हैं।

Happy to announce that we are launching the Online Registration Portal for #Drone Flying Permission, #DigitalSky from TODAY. The platform is now LIVE at https://t.co/35nWXNCVJ5#NewIndia #TransformingIndia

— Suresh Prabhu (@sureshpprabhu) December 1, 2018