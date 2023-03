फिट करने की टेंशन नहीं! कहीं भी उठाकर ले जाएं ये Portable AC, गर्मी में लगेगी सर्दी

Cheapest Portable AC: फ्लिपकार्ट से लॉयड और ब्लू स्टार के पोर्टेबल एसी को 40,000 रुपये से कम दाम में लिया जा सकता है।

पोर्टेबल एसी को फ्लिपकार्ट से कार्ड बैंक ऑफर के साथ लिया जा सकता है।

Cheapest Portable AC in India: मौसम में हो रहे लगातार बदलाव की वजह ग्लोबल वॉर्मिंग को माना जा रहा है। यही वजह है कि मार्च की शुरुआत में ही Holi 2023 के मौके पर उत्तर भारत में लगातार तापमान नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। गर्मी की दस्तक के साथ ही लोगों ने कूलर, पंखे और AC खरीदने शुरू कर दिए हैं ताकि भीषण गर्मी में राहत पाई जा सके। स्पिलिट एसी और विंडो एसी के अलावा अब बाजार में पोर्टेबल एसी (Portable AC) भी बड़ी डिमांड में हैं और ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट से इन्हें छूट में खरीदा जा सकता है। हम आपको बता रहे हैं बाजार में मौजूद Bluw Star 1 Ton Portable और Lloyd 1 Ton 3 Star Portable AC की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… Blue Star 1 Ton Portable ब्लू स्टार 1 टन पोर्टेबल एसी को फ्लिपकार्ट पर 34,990 रुपये में लिस्ट किया गया है। फ्लिपकार्ट ऐक्सिस बैंक कार्ड के जरिए यह एसी लेने पर 5 प्रतिशत कैशबैक मिल जाएगा। इस AC को 2,161 रुपये डेबिट कार्ड ईएमआई पर लिया जा सकता है। 1 टन क्षमा वाला यह पोर्टेबल एसी 90 स्क्वायर फीट तक के कमरे को ठंडा कर सकता है। इस AC में ऑटो रीस्टार्ट फीचर है यानी पावर कट के बाद इस एसी को दोबारा से मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं होगी। एसी में रिमोट कंट्रोल मिलता है यानी आप कहीं से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। एसी में Comfort Sleep, Modes मिलता है। यह पोर्टेबल एसी Dynamic Drive Design Technology के साथ आता है और कंपनी का कहना है कि कम बिजली खपत के साथ यह बढ़िया कूलिंग ऑफर करता है। Also Read देशभर के 331 शहरों में पहुंची रिलायंस जियो की 5G Service, क्या आपका शहर है शामिल? चेक करें लिस्ट Lloyd 1 Ton 3 Star Portable AC लॉयड के 1 टन 3 स्टार पोर्टेबल एसी को 37,190 रुपये में लिया जा सकता है। फ्लिपकार्ट ऐक्सिस बैंक कार्ड को 5 प्रतिशत कैशबैक ऑफर पर लिया जा सकता है। डेबिट कार्ड के जरिए इस एसी को 2303 रुपये की EMI पर लिया जा सकता है। Also Read 128GB स्टोरेज, 50MP कैमरे वाला सस्ता रेडमी फोन, जानें क्या है कीमत 1 टन क्षमता वाले लॉयड पोर्टेबल एसी को 3 Star BEE Rating 2020 के साथ उपलब्ध कराया गया है। इस एसी को लेकर दावा है कि नॉन-इनवर्टर 1 स्टार की तुलना में यह 15 प्रतिशत तक की बचत कर सकता है। यह एसी ऑटो रीस्टार्ट फीचर के साथ आता है। इस एसी में Fan Mode, Cool Mode दिए गए हैं।

