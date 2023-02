Mobile Under Rs 8000: 5000mAh बैटरी वाले सबसे सस्ते स्मार्टफोन, देखें Nokia, Samsung, Moto, Realme, Redmi के टॉप- ऑप्शन

Best Android Smartphones Under Rs 8000: Moto E13, Redmi 10A, Nokia C20 Plus जैसे फोन को 8000 रुपये से कम में लिया जा सकता है।

मोबाइल: जानें 8000 रुपये से कम वाले बेस्ट बजट स्मार्टफोन

Android Smartphone Under Rs 8000: स्मार्टफोन को हर दिन नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा रहा है। बेहतर और अपडेट होने के साथ ही इनकी कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और पहली बार स्मार्टफोन (Smartphone) पर अपग्रेड करना चाहते हैं पर बजट कम है। ऐसे लोगों के लिए बाजार में कई सस्ते विकल्प मौजूद हैं जो कम दाम में बढ़िया स्पेसिफिकेशन्स ऑफर करते हैं। हम आपको बता रहे हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में उपलब्ध उन डिवाइस के बारे में जिन्हें 8000 रुपये से कम में लिया जा सकता है। Moto E13 मोटो ई13 स्मार्टफोन 4 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज में आता है और इसकी कीमत 7,999 रुपये है। इस फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। इस फोन में Unisoc T606 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन में 6.5 इंच एचडी स्क्रीन है जिस पर वॉटरड्रॉप नॉच मिलती है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के जरिए 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Moto E13 स्मार्टफोन IP52 रेटिंग के साथ आता है जो स्प्लैश-रेजिस्टेंट है। डॉल्बी एटमस ऑडियो के साथ आने वाला यह देश में उपलब्ध सबसे सस्ता फोन है। मोटोरोला का यह फोन लेटेस्ट ऐंड्रॉयड 13 Go Edition के साथ आता है। Also Read Twitter की तरह अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ब्लू टिक के लिए देने होंगे पैसे, सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च Samsung Galaxy A03 अगर आप सैमसंग जैसे ब्रैंड का बजट फोन चाहते हैं तो गैलेक्सी ए03 को 7,950 रुपये में ऐमजॉन से खरीद सकते हैं। डिवाइस को 3 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज और Unisoc Tiger T606 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन में 6.5 इंच स्क्रीन है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। डिवाइस की सबसे अहम खासियत है अपर्चर एफ/1.8 के साथ मिलने वाली 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा। Also Read 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाले नए वीवो फोन की भारत में एंट्री, खूबसूरत है डिजाइन Tecno Spark Go 2023 टेक्नो स्पार्क गो 2023 स्मार्टफोन में 6.56 इंच एचडी+ डॉट नॉच IPS डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल AI सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं रियर पर 13 मेगापिक्सल ड्यूल AI कैमरा है जो ड्यूल फ्लैशलाइट के साथ आता है। हैंडसेट में 3 जीबी रैम व 32 जीबी स्टोरेज और 3 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज विकल्प मिलते हैं। टेक्नो का यह फोन 5000mAh बैटरी के साथ आता है। हैंडसेट में ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड HiOS 12.0 दिया गया है। फोन में मीडियाटेक हीलियो ए22 प्रोसेसर मौजूद है। Tecno Spark Go 2023 स्मार्टफोन को ऑफलाइन रिटेल आउटलेट से 6,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Redmi 10A रेडमी 10ए स्मार्टफोन को Croma से 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। भारत में 8000 रुपये से कम में उपलब्ध बेस्ट स्मार्टफोन में से एक है। हैंडसेट को मीडियाटेक हीलियो G25 प्रोसेसर, 3 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स के साथ उपलब्ध कराया गयैा है। रेडमी का यह फोन 4G नेटवर्क सपोर्ट करता है। डिवाइस में मल्टी-कैमरा सिस्टम, फिंगरप्रिंट सेंसर, 5000mAh बैटरी दी गई है। कंपनी का कहना है कि एक बार फुल चार्ज होने पर बैटरी आराम से दो दिन तक चल जाएगी। Redmi 10A की बॉडी को प्लास्टिक से बनाया गया है और यह काफी ड्यूरेबल है। डिवाइस में माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट और 3.5 एमएम ऑडियो जैक भी है। डिवाइस में 6.53 इंच एचडी डिस्प्ले मिलती है। Realme Narzo 50i Prime रियलमी नार्ज़ो 50i Prime स्मार्टफोन 8000 रुपये से कम में बेहतरीन फोन है। 7,999 रुपये में फोन के 3 जीबी रैम व 32 जीबी स्टोरेज को खरीदा जा सकता है। इस हैंडसेट में Unisoc T612 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन यूनीक डिजाइन और रियर पर 8 मेगापिक्सल रेजॉलूशन वाले कैमरे के साथ आता है। हैंडसेट में आगे की तरफ सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। डिवाइस में 6.5 इंच एचडी डिस्प्ले दी गई है जिस पर वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच मौजूद है। स्मार्टफोन में माइक्रो यूएसबी पोर्ट, 3.5 एमएम हेडफोन जैक और माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट जैसे फीचर्स भी हैं। फोन में रियर पर टेक्स्चर वाला पैनल है जिसके चलते डिवाइस की ग्रिप बढ़िया रहती है। Nokia C20 Plus अगर आप स्टॉक ऐंड्रॉयड UI वाला ऐंड्रॉयड फोन चाहते हैं जिसकी कीमत 8000 रुपये से कम हो तो Nokia C20 Plus को खरीदा जा सकता है। रिलायंस डिजिटल पर यह फोन 7,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। डिवाइस में 2 जीबी रैम, 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज और Unisoc SC9863A प्रोसेसर जैसी खूबियां दी गई हैं। फोन में कोई ब्लोटवेयर या थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं मिलते हैं। नोकिया के इस डिवाइस को ऐंड्रॉयड 11 OS के साथ लॉन्च किया गया है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ 2 मेगापिक्सल सेंसर मिलते हैं। फोन को पावर देने के लिए 4950mAh की बैटरी दी गई है जो सामान्य इस्तेमाल के साथ दो दिन से ज्यादा तक चल जाएगी।

