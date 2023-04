डब्बा TV को बाय कहने का टाइम! सिर्फ 6,499 रुपये में मिल रहा LED टीवी, जानें क्या है ऑफर

Kodak TV Discount Offers: कोडक टीवी को ऐमजॉन इंडिया से 6 अप्रैल-10 अप्रल के बीच 64,99 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिया जा सकता है।

6 से 10 अप्रैल के बीच कोडक टीवी छूट के साथ लिए जा सकते हैं।

Kodak ने भारत में IPL 2023 सीजन के दौरान अपने स्मार्ट टीवी पर ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। कोडक ने Amazon India के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी ने CA PRO और Kodak Matrix QLED Series को छूट के साथ उपलब्ध कराया है। ग्राहक इन सुविधओं का फायदा 6 अप्रैल से 10 अप्रैल 2023 के बीच उठा सकते हैं। सेल में 6,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर टीवी खरीदे जा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि सेल में 32HDX7XPROBL, 43UHDX7XPROBL, 50UHDX7XPROB और 55MT5022 टीवी को डिस्काउंट ऑफर के साथ बेचा जाएगा। बता दें किये कोडक टीवी मॉडल बेज़ललेस हैं और इनकी कीमत 9,499 रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा Kodak QLED टीवी सीरीज में 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच स्मार्ट टीवी भी छूट के साथ मिलेंगे और इनकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपये है। टीवी में जीबी रैम, 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज, QLED 4K डिस्प्ले, DTS TruSurround साउंड, डॉल्बी विज़न, डॉल्बी एटमस और HDR10+ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बता दें कि इन Google TV में QLED टेक्नोलॉजी दी है। इसके अलावा, कंपनी का दावा है कि देश में गूगल टीवी के साथ लॉन्च होने वाले ये पहले QLED टीवी थे। कोडक के ये टीवी हर यूजर के लिए पर्सनलाइज्ड होम स्क्रीन के साथ आते हैं। इनमें स्मार्ट होम डिवाइस के लिए वॉइस कंट्रोल, चाइल्ड यूजर के लिए सपोर्ट और मल्टीपल एडल्ट प्रोफाइल की सुविधा मिलती है। यूजर्स इन टेलिविज़न को ऐमजॉन इंडिया से खरीद सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं सेल में छूट के साथ उपलब्ध स्मार्ट टीवी की कीमत के बारे में। इसके अलावा आप ऐमजॉन पर जाकर भी इन टीवी पर मिल रह सारे ऑफर्स चेक कर सकते हैं। Also Read 50MP कैमरे वाले रेडमी के दो सस्ते स्मार्टफोन की बिक्री आज से शुरू, जानें दाम व ऑफर्स Kodak HD LED TVs Models On Sale कोडक टीवी ऑफर कोडक टीवी डिस्काउंट ऑफर https://www.jansatta.com/blank.html

