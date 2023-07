Realm C53 vs Redmi Note 11S: 108MP कैमरे वाले सबसे सस्ते स्मार्टफोन, जानें रेडमी-रियलमी में कौन बेस्ट

Redmi Note 11S Vs Realme C53: रेडमी और रियलमी के स्मार्टफोन में कौन है ज्यादा दमदार? किसे खरीदना फायदेमंद?

रेडमी नोट 11S और रियलमी C53 में 108MP कैमरा दिया गया है।

Redmi Note 11S vs Realme C53 Compared: रियलमी ने हाल ही में अपनी C-Series का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन Realme C53 लॉन्च किया है। रियलमी सी53 स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। यह फोन मिनी-कैप्सूल डिजाइन डिस्प्ले ऑफर करता है। Realme के इस फोन को बाजार में पहले से मौजूद 108MP कैमरे वाले सस्ते Redmi Note 11S से कड़ी टक्कर मिलेगी। रेडमी और रियलमी के ये दोनों फोन 15000 रुपये से कम में आते हैं। आइये करते हैं रेडमी नोट 11एस और रियलमी सी53 के फीचर्स और कीमत की तुलना… Redmi Note 11S vs Realme C53 कैमरा Redmi Note 11S स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो व पोर्ट्रेट लेंस भी हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Realme C53 की बात करें तो इसमें 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे वाला ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट सेंसर है। कैमरा Night Mode, Video, पैनोरमिक व्यू, टाइमलैप्स, पोर्ट्रेट मोड, HDR, स्लो मोशन सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा फोन में मिलता है। Also Read 30000 रुपये से कम में खरीदना है लैपटॉप? देखें सस्ते में मिल रहे टॉप-4 ऑप्शन Redmi Note 11S vs Realme C53 डिस्प्ले रेडमी के इस स्मार्टफोन में 6.43 इंच फुलएचडी+ (1080×2400) AMOLED डिस्प्ले मिलती है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। रियलमी सी53 स्मार्टफोन में 6.74 इंच एचडी एलसीडी डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90.3 प्रतिशत है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज़ है। Redmi Note 11S vs Realme C53 प्रोसेसर, रैम व स्टोरेज रेडमी नोट 11एस में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G96 प्रोसेसर दिया गया है जो 2.05 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर चलता है। हैंडसेट में 6 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन ड्यूल सिम कार्ड सपोर्ट करता है। रियलमी सी53 फोन में ऑक्टा-कोर T612 प्रोसेसर दिया गया है जो 1.82 गीगाहर्ट्ज़ पर चलता है। Realme C53 स्मार्टफोन में 4 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। Redmi Note 11S vs Realme C53 बैटरी Redmi Note 11S को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन के साथ बॉक्स में 33W Pro फास्ट चार्जर मिलता है। रियलमी सी53 स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। Redmi Note 11S vs Realme C53 कीमत रियलमी सी53 के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 9,999 रुपये जबकि 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 10,999 रुपये है। वहीं रेडमी नोट 11एस हैंडसेट को 12,999 रुपये की कीमत पर ऐमजॉन इंडिया से लिया जा सकता है।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram