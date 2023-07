ChatGPT के फैन बन गए हैं तो इन 6 AI TOOLS के बारे में भी जान लीजिए, लाइफ हो जाएगी एकदम झकास!

अगर आपको कहा जाए कि ChatGPT तो सिर्फ एक ट्रेलर है और ऐसे कई और AI टूल हैं जिनसे आपकी लाइफ झकास बन जाएगी, तो आपका सुपर एक्साइटेड होना लाजिमी है।

ChatGPT जैसे कई और टूल हैं

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले कुछ सालों में जिस स्पीड से तरक्की की है, लोगों की लाइफ तो आसान हुई ही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि काफी मजेदार भी बन गई है। जिस काम को करने के लिए पहले कई लोगों की मदद की जरूरत पड़ जाती थी, अब एक ChatGPT ने सबकुछ बदलकर रख दिया है। मन में जो सवाल, ChatGPT तुरंत जवाब देता है, कई बार तो पूरा आर्टिकल लिख सकता है। अब कुछ इन्हीं खूबियों ने काफी कम समय में ChatGPT को करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना दिया। अब अगर आपको कहा जाए कि ChatGPT तो सिर्फ एक ट्रेलर है और ऐसे कई और AI टूल हैं जिनसे आपकी लाइफ झकास बन जाएगी, तो आपका सुपर एक्साइटेड होना लाजिमी है। तो चलिए आपको ऐसे ही कुछ बेहतरीन AI टूल्स के बारे में बताते हैं- Krisp AI कोरोना काल में लोगों ने लॉकडाउन के दौरान जूम ऐप का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया है। लेकिन कई मौकों पर आपको शिकायत आई होगी कि आवाज ठीक तरह सुनाई नहीं दे रही, या फिर जिस तरह की क्लियरिटी रहनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। अब उसी समस्या का समाधान है ये Krisp AI जो एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आवाज को क्लियर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में बोलें तो बैकग्राउंड नॉइज को ये पूरी तरह खत्म कर देता है। Promptbox ये बात तो सभी को पता है कि AI भी तभी सही तरह से काम करता है, जब उसे सही अंदाज में कोई सवाल पूछा जाए, यानी कि ठीक शब्दों में बात को कहा जाए। ये शब्द ज्यादातर टेक्सट prompts के फॉर्म में ही रहते हैं, ऐसे में इन्हें ठीक जगह पर इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। अब यहीं पर ये Promptbox काम को आसान बनाता है, ये आपके सभी prompts को एक जगह ही इकट्ठा करने का काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके जितने भी prompts रहते हैं, उन्हें एक ही जगह आप सेव कर सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं और अगर चाहें तो अपने मन मुताबिक ऑर्गनाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर prompts के किसी बड़े फोल्डर को शेयर करना होगा तो वो काम भी एक आसान लिंक के जरिए किया जा सकता है। Monica Monica भी एक जबरदस्त AI टूल है जिसकी मदद से आप आसानी से किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग के काम में तो ये टूल काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लॉग के लिए आइडिया चाहिए हो, मेल लिखना हो, कोई स्टोरी लिखनी हो, ये मोनिका आपकी बड़ी मदद कर सकती है। इसके साथ एक बार बातचीत शुरू करेंगे और आपको अपने कई सवालों का जवाब तुरंत-तुरंत मिलता रहेगा। वैसे अभी इस समय ये मोनिका टूल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज में एक्सटेंशन की तरह मौजूद है। Glasp Glasp भी कुछ समय के अंदर ही लोगों का एक फेवरेट टूल बन गया है। आपको अपना वेब का कोई भी कंटेंट हाइलाइट करना हो, किसी चीज को टैग करना हो, तब ये टूल ही आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। बड़ी बात ये है कि वीडियो देखते समय से लेकर कहीं कोई कंटेंट रीड करते वक्त, आप इस Glasp का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय ये टूल भी ब्राउजर पर एक्सटेंशन के फॉर्म में मौजूद है। Compose AI Compose AI एक काफी कॉमन टूल है जिसका शायद आप इस्तेमाल कर भी रहे होंगे। असल में जब आप जीमेल पर कोई मेल लिख रहे होते हैं, तो कई बार कुछ शब्द लिखने के बाद ही आपको एक पूरी लाइन आगे की सजेस्ट कर दी जाती है, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी खुद ही आपके सेटेंस को पूरा कर देती है। अब वो टेक्नोलॉजी ही ये Compose AI है। कई बार लिखते समय समझ नहीं आता कि कंटेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तब ये टूल आपको एक नहीं कई विकल्प दे देता है, बस आप क्लिक करते हैं और आपका सेटेंस पूरा बन जाता है। ये फीचर अभी गूगल डॉक और जीमेल पर मौजूद है। Eesel एक साथ कई सारे डॉक्यूमेंट खोलकर रखते हैं, समय रहते कोई भी आपको मिलता नहीं है? अगर हां तो ये Eesel आपके लिए बनाया गया है। आप इसे गूगल का एक ऐसा फिल्टर समझ सकते हैं जो सिर्फ आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा जिनकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा बार पड़ती है, यानी कि जो भी फाइल आपको सबसे ज्यादा खोलनी होती है, वो एक नए टैब में बिल्कुल ऊपर दिखेगी। बड़ी बात ये है कि ये टूल फ्री है और इसके लिए आपको लॉ इन भी नहीं करना पड़ता।

