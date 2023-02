Budget Redmi Band 2: लॉन्च हुआ 14 दिन तक की बैटरी लाइफ वाला बजट दाम वाला रेडमी बैंड 2, जानें सारे फीचर्स

Redmi launches Budget Redmi Band 2: रेडमी बैंड 2 फिटनेस बैंड में 1.47 इंच LCD डिस्प्ले दी गई है। इस बैंड में 100 से ज्यादा प्रीसेट वॉच फेस दिए गए हैं। जानें इस बैंड के बारे में सबकुछ…

नए रेडमी बैंड को हार्ट रेट सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है।

Redmi Band 2 launched in budget price: Xiaomi ने ग्लोबल मार्केट में अपना नया फिटनेस बैंड रेडमी बैंड 2 लॉन्च कर दिया है। याद दिला दें कि Redmi Band 2 को दिसंबर में चीन में लॉन्च किया गया था। नए बजट रेडमी बैंड 2 में 1.47 इंच LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन की पिक्सल डेनसिटी 247ppi है। लेटेस्ट बजट फिटनेस ट्रैकर में 210mAh बैटरी मिलती है जिससे 14 दिन की बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया गया है। नए फिटनेस बैंड में ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सेंसर, 5ATM रेटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें नए Redmi Band 2 की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Redmi Band 2 Price रेडमी बैंड 2 को जापान में ¥4,990 (करीब 3,200 रुपये) में लॉन्च किया गया है। लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहक 6 फरवरी तक इस बैंड को ¥4,490 (करीब 2,800 रुपये) में खरीद सकते हैं। बता दें कि अभी तक भारत में इस बैंड को लॉन्च किए जाने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। Redmi Band 2 Specifications रेडमी बैंड 2 में 1.47 इंच TFT LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रेजॉलूशन 172 × 320 पिक्सल, डेनसिटी 247 पीपीआई है। इस बैंड में 100 से ज्यादा प्रीसेट वॉच फेस मिलते हैं। कुछ वॉच फेस को कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है। इसके अलावा यूजर्स गैलरी से इमेज चुनकर भी वॉच फेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read Reliance Jio का नया धमाका! 131 रुपये में महीने भर अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा वाला बजट प्लान, जानें सारे फायदे रेडमी बैंड 2 में एक ऑप्टिकल हार्ट रेट मॉनिटर सेंसर और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सेंसर दिया गया है। यह बैंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें रेगुलर ट्रैकिंग फीचर्स जैसे स्टेप्स, स्लीप और फीमेल हेल्थ जैसे फीचर्स भी हैं। लेटेस्ट बजट फिटनेस ट्रैकर (Budget Fitness Tracker) में एक्सीलेरोमीटर और आउटडोर रनिंग, योगा और हाइकिंग जैसे 30 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड ट्रैक किए जा सकते हैं। Also Read दुनिया का एकमात्र फोन! 240W फास्ट चार्जिंग वाले Realme GT Neo 5 से 9 फरवरी को उठेगा पर्दा Redmi Band 2 में 210mAh की बैटरी दी गई है और कंपनी का कहना है कि सिंगल चार्ज में 14 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलेगी। हालांकि, कंपनी का कहना है कि ज्यादा इस्तेमाल करने पर यूजर्स को 6 दिन तक की बैटरी लाइफ ही मिलेगी। चार्जिंग के लिए कंपनी ने मैग्नेटिक चार्जर दिया है। Redmi के इस फिटनेस ट्रैकर में 5ATM रेटिंग दी गई है और 50 मीटर तक पानी में यह वॉटर-रेजिस्टेंट है। रेडमी बैंड 2 में TPU स्ट्रैप मिलते हैं जिन्हें आइवरी, ऑलिव, स्नैज़ी ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और पिंक कलर में उपलब्ध कराया गया है। इस बैंड का वज़न 14.9 ग्राम और डाइमेंशन 42.81mm × 25.42mm × 9.99mm है। बैंड में ब्लूटूथ 5.1 कनेक्टिविटी दी गई है और इसे ऐंड्रॉयड व iOS डिवाइस के साथ पेयर किया जा सकता है।

