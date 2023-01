Budget Smartphones to buy right now: स्मार्टफोन कंपनियां बाजार में लगातार नए हैंडसेट लॉन्च कर रही हैं। Poco, Realme, Redmi, Samsung जैसे ब्रैंड लगातार उन ग्राहकों के लिए भी फोन उपलब्ध करा रही हैं जिनका बजट (Budget) 10000 रुपये से कम है। अगर आप भी 10000 रुपये से कम में नया बजट फोन लेना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं बाजार में उपलब्ध टॉप-4 स्मार्टफोन (Smartphones) के बारे में जिन्हें ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट से लिया जा सकता है।

Poco C50: 6,499 रुपये

पोको सी50 स्मार्टफोन को 6,499 रुपये में लिस्ट किया गया है। पोक के इस फोन को कोटक बैंक क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन के जरिए लेने पर 10 फीसदी (750 रुपये तक) छूट मिल जाएगी। हैंडसेट पर 5,950 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी है।

फोन में 2GB रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल ड्यूल रियर और 4 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में 6.52 इंच डिस्प्ले दी गई है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी मौजूद है। हैंडसेट में मीडियाटेक हीलियो A22 प्रोसेसर मिलता है।

Samsung Galaxy F04: 8,499 रुपये

सैमसंग गैलेक्सी एफ04 स्मार्टफोन को 8,499 रुपये में लिस्ट किया गया है। सैमसंग के इस फोन को कोटक क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन के जरिए 750 रुपये तक की छूट पर लिया जा सकता है। फोन पर 7,800 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी है।

हैंडसेट में 4 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 6.5 इंच एचडी डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी व 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर दिए गए हैं। हैंडसेट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर के साथ आता है।

Redmi 10: 9,999 रुपये

रेडमी 10 स्मार्टफोन को कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन के जरिए 10 प्रतिशत की छूट पर लिया जा सकता है। फोन पर 9,450 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।

रेडमी के इस स्मार्टफोन में 4GB रैम व 64GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। हैंडसेट में 6.7 इंच एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। Redmi 10 स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। हैंडसेट में 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है। हैंडसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर के साथ आता है।

Realme C30: 5,749 रुपये

रियलमी सी30 स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट पर 5,749 रुपये में लिस्ट किया गया है। हैंडसेट पर 5,200 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।

रियलमी के इस हैंडसेट में 2 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को 1 टीबी तक के माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच एचडी+ डिस्प्ले मिलती है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल रियर और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है। रियलमी सी30 को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन Unisoc T612 प्रोसेसर के साथ आता है।