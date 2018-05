BSNL ने अपने यूजर्स के लिए खास प्लान पेश कर दिया है। कंपनी के इस फैमिली प्लान का नाम कॉम्बो ULD फैमिली प्लान है। इस ऑफर के तहत 3 नंबर चुने जा सकते हैं। यह नए और पुराने कैसे भी हो सकते हैं। इन तीनों ही नंबरों पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा रोजाना इस्तेमाल करने के लिए 1GB हाई स्पीड डेटा दिया जाएगा। इसके अलावा इसके साथ एक ब्राडबैंड कनेक्शन भी दिया जाएगा। इस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ भी 30GB डेटा दिया जाएगा। इस डेटा की स्पीड 10Mbps तक की होगी। इसके अलावा जब 30GB डेटा इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेट तो अनलिमिटेड चलता रहेगा लेकिन स्पीड कम हो जाएगा। इसके बाद इंटरनेट की स्पीड कम होकर 2Mbps की रह जाएगी। 2Mbps की स्पीड पर इंटरनेट अनलिमिटेड चलता रहेगा। इस प्लान की कीमत 1,199 रुपए है।

इस प्लान की वैधता एक महीने की है। इसके अलावा तीनों नंबर्स पर भी अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। 1GB की डेली लिमिट के बाद इंटरनेट की स्पीड 40kbps की रह जाएगी। इसके अलावा तीनों में से किसी भी एक मोबाइल पर ऑनलाइन टीवी की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी एक नंबर पर ऑनलाइन एजुकेशन का एक महीने का 12वीं क्लास तक के एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। आपको बता दें कि BSNL ने हाल ही में अपना एक और प्लान पेश किया था यह प्लान 98 रुपए का है। इसमें यूजर को रोजाना हाई स्पीड का 1.5GB डेटा दिया जाता है। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी फ्री दी जाती है। इस प्लान की वैधता 26 दिन की है।

आपको बता दें कि BSNL ने हाल ही में अपने पोस्टपेड प्लान भी लॉन्च किया था। इस प्लान में यूजर्स को 45GB डेटा मिल रहा है। इस प्लान की सबसे खास बात है कि यूजर को 45GB डेटा एक साथ मिल रहा है। मतलब डेली की कोई लिमिट नहीं है। यूजर चाहे तो इस डेटा को एक दिन में खर्च कर ले या फिर पूरे महीने चलाता रहे। हालांकि यह डेटा रोल ओवर सुविधा के साथ नहीं मिल रहा है। मतलब अगर महीने में पूरा डेटा इस्तेमाल नहीं हुआ तो वह बेकार हो जाएगा। अगले महीने में नहीं जुडे़गा। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिले रही है। इसके अलाना 100 SMS भी रोजाना करने के लिए मिल रहे हैं। इस प्लान की कीमत 499 रुपए महीने है।

#BSNL‘s attractive offers are a must have, do get in touch with us today to know more on exciting Family STV98, BB plans, & ADSL modem.

STV98 visit https://t.co/LMT1unsBOZ

BB 1199 Plan visit https://t.co/3kKHCZ8q4a

BSNL Modem visit https://t.co/gdCMji1nGu pic.twitter.com/LCM8kCPNj6

— BSNL India (@BSNLCorporate) May 22, 2018