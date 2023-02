BSNL ग्राहकों को बड़ा झटका, कंपनी ने बंद कर दिए 4 स्पेशल टैरिफ वाउचर

BSNL Removes STVs from website: प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों को टक्कर देने के इरादे से BSNL भी अपने प्लान में बदलाव कर रही है। Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) ने चार स्पेशल टैरिफ वाउचर बंद कर दिए हैं। कंपनी ने फिलहाल इसका ऐलान नहीं किया है लेकिन कंपनी की वेबसाइट से 71 रुपये, 104 रुपये, 135 रुपये और 395 रुपये वाले प्लान को हटा दिया है। गौर करने वाली बात है कि ये प्लान पॉप्युलर नहीं थे और कंपनी को इससे फायदा नहीं हो रहा था। आपको बताते हैं हटाए गए BSNL STVs के बारे में… BSNL द्वारा हटाए गए स्पेशल टैरिफ वाउचर की लिस्ट 71 रुपये वाला BSNL स्पेशल टैरिफ वाउचर 71 रुपये वाले रिचार्ज पैक में 30 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से पैसे देने होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें फ्री कॉल और मैसेज नहीं मिलता। इसके अलावा ग्राहकों को 30 दिन के लिए 20 रुपये भी इस्तेमाल करने के लिए मिलते हैं। हालांकि, यह पैक उन ग्राहकों के लिए नहीं है जो डेटा चाहते हैं। 104 रुपये वाला BSNL स्पेशल टैरिफ वाउचर 104 रुपये वाले BSNL पैक में 18 दिन के लिए सारे फायदे ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा इस पैक का इस्तेमाल डिस्काउंट कूपन को देने के लिए किया जाता है। Also Read ट्विटर ने सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाला, फिर आई छंटनी की खबर 135 और 395 रुपये वाला BSNL स्पेशल टैरिफ वाउचर 135 रुपये वाले पैक की बात करें तो इस प्लान में 1440 मिनट कॉलिंग के लिए मिलते हैं। यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि, ग्राहकों को इस प्लान में किसी तरह का डेटा नहीं मिलता है। इस पैक की वैलिडिटी 24 दिन है। Also Read सैमसंग ने लॉन्च किया 50MP कैमरा, 128GB स्टोरेज वाला Samsung Galaxy A14 4G, जानें क्या है खास 395 रुपये वाले STV पैक में 3000 मिनट कॉलिंग के लिए मिलते हैं। इन कॉलिंग मिनट के खत्म होने के बाद यूजर्स 20 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से पैसे दे सकते हैं। इसके अलावा, प्लान में 71 दिनों के लिए 2GB डेटा हर दिन मिलता है। हालांकि, हर दिन मिलने वाले डेटा के खत्म होने के बाद ग्राहक 80Kbps की स्पीड से इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। 269 और 769 रुपये वाले BSNL Recharge Plan टेलिकॉम कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए Festival Dhamaka Offer भी लॉन्च किया है। कंपनी की वेबसाइट पर STV269 वाला प्लान लिस्ट है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेटा हर दिन ऑफर जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस प्लान में 100 एसएमएस हर दिन, BSNL Tunes, Zing App एक्सेस, Eros Now Subscriptions भी दिया जा रहा है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है। बात करें 760 रुपये वाले प्लान की तो इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। इस प्लान में 2GB डेटा हर दिन मिलता है। इसके अलावा BSNL Tune का एक्सेस, 100 एसएमएस हर दिन,ज़िंग ऐप एक्सेस और Eros Now Entertainment का एक्सेस भी इस प्लान में मिलता है। Lokdhun ऐप से कॉन्टेन्ट भी इस प्लान में फ्री एक्सेस किया जा सकता है। बीएसएनएल के इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिन है। गौर करने वाली बात है कि इन चारों स्पेशल टैरिफ वाउचर को अब बंद कर दिया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन प्लान को बंद किए जाने का कोई कारण नहीं दिया है। सरकारी टेलिकॉम कंपनी देशभर में जून के बाद देश में 4G नेटवर्क को लॉन्च करने की योजना बना रही है। उम्मीद है कि BSNL इस सेगमेंट में कुछ नए प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान लॉन्च कर सकती है।

