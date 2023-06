लॉन्च हुआ 22000mAh की जम्बो बैटरी वाला नया टैबलेट, इसमें है 256GB स्टोरेज और चार स्पीकर

Blackview Active Pro 8 Launched: ब्लैकव्यू एक्टिव प्रो 8 टैबलेट को 8 जीबी रैम और 1TB तक स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया गया है।

ब्लैकव्यू एक्टिव प्रो 8 टैबलेट लॉन्च

Blackview Active Pro 8 Launched: ब्लैकव्यू ने अपना नया टैबलेट Blackview Active Pro 8 लॉन्च कर दिया है। ब्लैकव्यू एक्टिव प्रो 8 की सबसे अहम खासियत है इसमें दी गई 22000mAh की बैटरी। इससे पहले कंपनी ने मार्च 2023 में Blackview Tab 16 से पर्दा उठाया था। लेटेस्ट ब्लैकव्यू एक्टिव प्रो 8 की बात करें तो यह रग्ड डिजाइन के साथ आता है और इसकी स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। जानें इस टैबलेट की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में… Blackview Active Pro 8 Specifications ब्लैकव्यू एक्टिव प्रो 8 में 10.36 इंच IPS डिस्प्ले दी गई है जो ( 2000 x 1200 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। इसके अलावा, टैबलेट में Harman Kardon पावर्ड क्वाड-स्पीकर सिस्टम मिलता है। जिससे बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस मिलने का दावा किया गया है। ब्लैकव्यू के इस टैबलेट में मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर दिया गया है जो TSMC के 6nm प्रोसेस पर बेस्ड है। इस टैबलेट में 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। Blackview Active 8 Pro में हाइब्रिड ड्यूल 4G सिम कार्ड सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा डिवाइस में OTG, NFC और FM रेडियो सपोर्ट भी है। Also Read वनप्लस के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन के फीचर्स लीक, सैमसंग से होगी टक्कर ब्लैकव्यू 8 प्रो को शानदार कैमरा सेटअप के साथ उपलब्ध कराया गया है। हैंडसेट में फ्रंट व रियर पर 16.48 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है जिससे हाई-क्वॉलिटी फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। Also Read 15-16 जुलाई को प्राइम मेंबर्स के लिए स्पेशल सेल, iPhone 14 समेत कई फोन पर छूट टैबलेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे कठिन परिस्थितियों में भी बिना किसी दिक्कत इस्तेमाल किया जा सके। यह टैबलेट MIL-STD-810H सर्टिफिकेट और IP68/IP69K रेटिंग के साथ आता है। यह डिवाइस पहले से बेहतर ग्लोव मोड के साथ आता है। और खराब परिस्थितियों में भी ऑप्टिकल परफॉर्मेंस मिलने के इरादे से ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम दिया गया है। Blackview Active 8 Pro को पावर देने के लिए 22,000mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि इस फोन से 1440घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम मिलेगा। टैबलेट के साथ आने वाले बॉक्स में कंपनी स्टैंडर्ड एक्सेसरीज जैसे स्टायलस पैड और पैडेड लेदर स्ट्रैप मिलती हैं। Blackview Active 8 Pro Price प्रमोशनल पीरियड – 10 से 14 जुलाई के दौरान ब्लैकव्यू एक्टिव 8 प्रो 239.99 डॉलर (करीब 19,700 रुपये) में खरीदने के लिए उपलब्ध होा। कंपनी पहले 200 ग्राहकों को ब्लूटूथ कीबोर्ड भी फ्री ऑफर कर रही है।

