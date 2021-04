Best Vivo Phone Under Rs 20000: भारतीय मोबाइल बाजार में वैसे तो ढेरों स्मार्टफोन ब्रांड हैं। अगर आप वीवो का नया स्मार्टफोन (New Smartphone) खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वीवो के कुछ मोबाइल फोन के बारे में, जिनमें 8जीबी रैम या फिर 6000 एमएएच की बैटरी मिलेगी।

वीवो के इन स्मार्टफोन की कीमत 20,000 रुपये से कम है और इन्हें ईकॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। इस रेंज में वीवो वाई 51 ए, वीवो वी 20 एसई, वीवो एस1 प्रो, वीवो जेड1 प्रो को खरीदा जा सकता है। इन स्मार्टफोन में 8जीबी रैम या फिर 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी। इन्हें भी पढ़ेंः वीवो 10,000 रुपये से कम में दे रहा ये 4 फोन

वीवो वाई 51 ए की कीमत, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन

वीवो के इस स्मार्टफोन की कीमत 17990 रुपये है, जिसमें 8जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। साथ ही इसमें 1टीबी का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं। इस फोन में 6.58 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इसमें 48+8+2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। इस फोन में 5000 एमएएच की बैटरी है। इन्हें भी पढ़ेंः Jio दे रहा है 700GB से अधिक डाटा और फ्री में हॉटस्टार, जानें रिचार्ज

ViVO Y51A Price Feature specifications

Model name Display Front Camera Rear Camera battery Processor ViVO Y51A 6.58 inch Full HD+ 16MP 48MP + 8MP + 2MP 5000 mAh Snapdragon 662

वीवो वी 20 एसई की कीमत, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन

वीवो के इस स्मार्टफोन की कीमत 19,990 रुपये है, जिसमें 8जीबी रैम औ र 128जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट को खरीदा जा सकता है। साथ ही इसमें 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें बैक पैनल पर 48+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा है। साथ ही इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। यह फोन स्नैपड्रैगन 4100 एमएएच के साथ आता है। इन्हें भी पढ़ेंः सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदते समय रखें 4 बातों का ध्यान, नहीं होगा घाटा

ViVO V20 SE price feature specifications

Model name Display Front Camera Rear Camera battery Processor ViVO V20 SE 6.44 inch Full HD+ 32MP 48+8+2 MP 4100mah Snapdragon 665

वीवो एस1 प्रो की कीमत, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन

वीवो एस1 प्रो की कीमत 18990 रुपये है। इस कीमत में 6.38 इंच का फुलएचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इस फोन में बैक पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 48+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। साथ ही इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है।

Vivo S1 Pro price feature specifications

Model name Display Front Camera Rear Camera battery Processor ViVO S1 Pro 6.38 inch Full HD+ 32MP Front Camera 48MP + 8MP + 2MP + 2MP 4500 mAh Snapdragon 665

वीवो जेड1 प्रो की कीमत, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन

वीवो के इस स्मार्टफोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 17990 रुपये है। इसमंे 6जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। साथ ही इसमें 256जीबी का एसडी कार्ड लगा सकते हैं। इस फोन में बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा दिया है, जबकि सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। यह पोन स्नैपड्रैगन 712एआईई ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर पर काम करता है।

Vivo Z1 Pro price feature specifications