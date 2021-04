best Vivo Phone Under Rs 10,000: भारतीय मोबाइल बाजार में वैसे तो ढेरों स्मार्टफोन ब्रांड मौजूद हैं। आप वीवो का नया (Vivo New) स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वीवो के 4 फोन के बारे में।

वीवो के इन स्मार्टफोन की कीमत 10,000 रुपये से कम है और इन्हें फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। इस रेंज में वीवो वाई12एस, वीवो वाई11, वीवो वाई91आई और वीवो वाई12 को खरीदा जा सकता है। इन स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी, 3जीबी तक रैम, बड़ी डिस्प्ले और फ्रंट में नॉच दिया गया है। इन्हें भी पढ़ेंः सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदते समय रखें 4 बातों का ध्यान, नहीं होगा घाटा

वीवो वाई12एस की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

वीवो के इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से 9990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस कीमत में 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जबकि एसडी कार्ड की मदद से 256जीबी का एसडी कार्ड लगा सकते हैं। साथ ही इसमें 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है। यह फोन 6.51 इंच के डिस्प्ले के साथ

आता है।

Vivo Y12S Price specifications

Model Display Front Camera Rear Camera battery Processor Vivo Y12S 6.51 inch hd + 8MP 13+2MP 5000mah Snapdragon 439

वीवो वाई 11 की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

वीवो का यह फोन 9490 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही इसमंे 3जीबी रैम और 32 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। साथ ही इसमें 5000 एमएएच की बैटरी मिलेगी। इसमें स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर दिया है।

Vivo Y11 Price specifications

Model Display Front Camera Rear Camera battery Processor Vivo Y11 6.35 inch hd + 8MP 13+2MP 5000mah Snapdragon 439

वीवो वाई 91आई की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

वीवो का यह फोन 9490 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही इसमंे 3जीबी रैम और 32 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। साथ ही इसमें 5000 एमएएच की बैटरी मिलेगी। इसमें स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर दिया है।

Vivo Y91i Price specifications

Model Display Front Camera Rear Camera battery Processor Vivo Y91i 6.22 inch hd + 5MP 13 MP 4030mah mediatek P22

वीवो वाई12 की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

वीवो वाई 12 फ्लिपकार्ट पर मौजूद है। इसे 3जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ खरीदा जा सकता है। साथ ही इसमें 256जीबी का एसडी कार्ड लगाने का विकल्प दिया है। यह फोन ट्रिपल रियर कैमरे से लैस है, जिसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है।

Vivo Y12 Price specifications