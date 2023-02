Best Mobile Phones Under 20000: 20,000 रुपये से कम वाले टॉप-5 स्मार्टफोन, इनमें हैं पावरफुल फीचर्स

Best Mobile Under 20000 in India: Redmi Note 12, Infinix Note 12i, Realme 9 SE, Moto G82, Poco X4 Pro को बढ़िया फीचर्स के साथ 20,000 रुपये से कम दाम में लिया जा सकता है।

मोबाइल फोन: Redmi Note 12, Infinix Note 12i स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी के साथ आते हैं।

Top 5 Best Phones Under 20000: पिछले कुछ सालों में 20,000 रुपये से कम दाम में प्रतिद्वन्दिता बढ़ी है। कभी इस प्राइस सेगमेंट में Xiaomi ने अपना दबदबा बनाया हुआ था। लेकिन अब Motorola, OnePlus, Samsung, Vivo, Realme जैसी स्मार्टफोन कंपनियों ने बाजार में कई सारे ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं जो वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते हैं। हम आपको बता रहे हैं बाजार में उपलब्ध 20,000 रुपये से कम में आने वाले उन बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। इनमें Redmi Note 12, Motorola G82, Realme 9 SE जैसे फोन शामिल हैं। Redmi Note 12 रेडमी नोट डिवाइस भारत में सबसे पॉप्युलर स्मार्टफोन में से एक है। Redmi Note 12 स्मार्टफोन थोड़ा महंगा है और उन चुनिंदा फोन में शामिल है जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 चिपसेट के साथ आता है। यह चिपसेट, स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट सपोर्ट करता है। इस सीरीज में 5G कनेक्टिविटी ऑफर करने वाला यह पहला नॉन-प्रो नोट फोन भी है। Redmi Note 12 स्मार्टफोन हर दिन के टास्क के लिए बढ़िया है और इसमें 120 हर्ट्ज़ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। हैंडसेट में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर के साथ आता है। रेडमी नोट 12 में 128GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। 4GB रैम व 6GB रैम ऑप्शन को क्रमशः 17,999 रुपये और 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Also Read 5000mAh बैटरी वाले Poco X5 5G से उठा पर्दा, इसमें है 256GB स्टोरेज और 8GB रैम Motorola G82 मोटोरोला जी82 स्मार्टफोन नियर-स्टॉक ऐंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ आता है। और 20,000 रुपये से कम में उपलब्ध बेस्ट फोन में से एक है। Motorola G82 हैंडसेट में पॉप्युलर स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट दिया गया है। स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज़ फुलएचडी+ 10-बिट एमोलेड डिस्प्ले और ऐंड्रॉयड 12 जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मोटोरोला के इस फोन को ऐंड्रॉयड 13 पर अपग्रेड का वादा है। Also Read सस्ते में मिल रहे शाओमी, रेडमी, ओप्पो और सैमसंग के स्मार्टफोन, जानें ऑफर्स Motorola G82 स्मार्टफोन बाजार में उपलब्ध इस प्राइस सेगमेंट वाले सबसे बेस्ट फोन में से एक है। हैंडसेट में OIS के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में 6 जीबी व 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। 6GB रैम वेरियंट को फ्लिपकार्ट 18,999 ररुपये और 8 जीबी रैम वेरियंट को 20,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराय गया है। फोन ऐंड्रॉयड 13 5G बैंड सपोर्ट करता है और 5G इनेबल करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत नहीं है। 20,000 रुपये से कम में बिना कोई ब्लोटवेयर के साथ आने वाला मोटो का यह स्मार्टफोन बढ़िया विकल्प है। Realme 9 SE Realme 9 SE (स्पीड एडिशन) स्मार्टफोन खासतौर पर मोबाइल गेमर्स के लिए है। 20000 रुपये से कम में आने वाले उन स्मार्टफोन में से एक है जो स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ आता है। यह प्रोसेसर आमतौर पर Nothing Phone (1) और लेटेस्ट Poco X5 Pro जैसे स्मार्टफोन में दिया गया है। रियलमी 9 SE में 144 हर्ट्ज़ फुलएचडी+ IPS LCD स्क्रीन दी गई है। फोन में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी मिलते हैं। इस लिस्ट में दिए गए दूसरे फोन से अलग इस हैंडसेट में ऐंड्रॉयड 11 ओएस मिलता है। हालांकि, फोन में ऐंड्रॉयड 13 अपडेट मिल जाएगा। अगर आप गेमिंग फोन चाहते हैं तो यह बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है और रियलमी 9एसई एक बढ़िया चॉइस है। Poco X4 Pro पोको एक्स4 प्रो उन कुछ फोन में से एक है जो 20000 रुपये से कम में पावरफुल परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। स्मार्टफोन में 6.67 इंच 120 हर्ट्ज़ फुलएचडी+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया है और बिना हैंग हुए सारे काम आसानी से हो जाते हैं। Poco X4 Pro में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी पोको के इस फोन में मिलते हैं। इस स्मार्टफोन से दिन की रोशनी में बढ़िया क्वॉलिटी की तस्वीरें ली जा सकती हैं। इस लिस्ट के दूसरे फोन से तुलना करें तो Poco X4 Pro को बनाने में प्रीमियम मटीरियल का इस्तेमाल किया है। यह फोन ग्लास सैंडविच डिजाइन के साथ आता है जो आमतौर पर महंगे स्मार्टफोन में मिलती है। Infinix Note 12i अगर आपका बजट कम है और आप 10000 रुपये से कम में AMOLED स्क्रीन वाला स्मार्टफोन चाहते हैं तो infinix Note 12i एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 के साथ आता है जिस पर इनफिनिक्स की कस्टम UI (XOS) है। गैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसके अलावा हैंडसेट में 2 मेगापिक्सल मैक्रो और एक QVGA डेप्थ सेंसर भी है। स्मार्टफोन में दिए गए 50 मेगापिक्सल रियर कैमरे से दिन की रोशनी में बढ़िया तस्वीरें आती हैं और 10000 रुपये से कम दाम में यह एक बढ़िया ऑप्शन है। इनफिनिक्स नोट 12i में 5000mAh की बैटरी दी गई है और सिंगल फुल चार्ज में यह एक पूरे दिन तक चल जाती है। इनफिनिक्स का यह फोन 4 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। फोन को 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है और हर दिन इस्तेमाल के लिए बढ़िया है।

