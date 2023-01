15000 रुपये से कम में सैमसंग, पोको, रियलमी, मोटो के टॉप स्मार्टफोन, कम दाम में 5000mAh बैटरी

Cheapest 5G branded Smartphones: Poco X4 Pro, Realme 9i 5G, samsung galaxy m13, moto g6, iQOO Z6 44W स्मार्टफोन 15000 रुपये से कम में आते हैं। इनमें 5G सपोर्ट और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें इनके बारे में सबकुछ…

Samsung galaxy M13 स्मार्टफोन 4G और 5G दोनों वेरियंट में आता है।

Best smartphones under Rs 15000: पिछले कुछ सालों के दौरान देश में स्मार्टफोन मार्केट में तेजी से ग्रोथ हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह से बाजार में बजट दाम वाले हैंडसेट की बिक्री। अगर आपका बजट कम है और आप 15000 रुपये से कम कीमत में बढ़िया फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो बढ़िया मौका है। हम आपको बता रहे हैं उन स्मार्टफोन के बारे में जो वैल्यू फॉर मनी हैं और बढ़िया ऑफर के साथ खरीदे जा सकते हैं। देखें Poco, Realme, Motorola, iQOO जैसे ब्रैंडेड स्मार्टफोन के बारे में सबकुछ… Poco X4 Pro पोको एक्स4 प्रो बेस्ट वैल्यू फॉर-मनी ऑफर करने वाले स्मार्टफोन में एक है और 15000 रुपये से कम में लिया जा सकता है। इस हैंडसेट में 6.67 इंच फुलएचडी+ AMOLED स्क्रीन दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 6.67 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। फोन में पॉप्युलर स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिलता है। हैंडसेट में रियर पर 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। पोको एक्स4 प्रो को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हैंडसेट में ऐंड्रॉयड बेस्ड MIUI 13 मिलता है जो सात 5G बैंड सपोर्ट करता है। पोको के इस फोन को ब्लैक, ब्लू और यलो कलर में खरीदा जा सकता है। फोन में 6 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फ्लिपकार्ट पर फोन को 14,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। Also Read निजी डिटेल के साथ बैंकिंग डिटेल भी चुरा रहे ये 200 खतरनाक ऐप्स, फोन से तुरंत करें डिलीट Realme 9i 5G पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुआ रियलमी 9i 5G स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड Realme UI 3.0 के साथ आता है। स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810 चिपसेट है। इस हैंडसेट में 6.6 इंच 90 हर्ट्ज़ IPS LCD स्क्रीन दी गई है जो पांडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आती है। Also Read Reliance Jio के सबसे लेटेस्ट रिचार्ज! 630GB तक हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉल, दाम सिर्फ 349 रुपये से शुरू रियलमी के इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और एक डेप्थ सेंसर है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 18W चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन गोल्ड, ब्लैक और ब्लू कलर में आता है। रियलमी 9i 5G के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 14,999 रुपये में खरीदने का मौका है। Motorola G62 मोटोरोला G62 स्मार्टफोन एक और 5G स्मार्टफोन है जो बजट के हिसाब से बढ़िया स्पेसिफिकेशन्स के साथ आता है। हैंडसेट में 6.55 इंच 120 हर्ट्ज़ फुलएचडी+ LCD डिस्प्ले दी गई है। यह फोन 12 5जी बैंड सपोर्ट के साथ आता है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन में एक ऐंड्रॉयड और तीन साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलने का वादा है। Motorola G62 में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप है। फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस भी हैं। फोन में 6 व 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी स्टोरेज का विकल्प मिलता है। 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन ग्रे और ब्लू कलर में आता है। iQOO Z6 44W आईक्यू ज़ेड6 44W में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट दिया गया है। हैंडसेट में 6.44 इंच फुलएचडी+ AMOLED स्क्रीन दी गई है। फोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड Funtouch 12 के साथ आता है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सलप्राइमरी, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और मैक्रो सेंसर हैं। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिलता है। आईक्यू का यह फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। हैंडसेट में 5000mAh की बैटरी है जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। आईक्यू ज़ेड6 44W में 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज है जिसकी कीमत 14,499 रुपये है। Samsung Galaxy M13 4G/5G सैमसंग गैलेक्सी एम13 स्मार्टफोन 4G और 5G दोनों वेरियंट में आता है। फोन के 4G वर्जन में सैमसंग का ही Exynos 850 चिपसेट दिया गया है और इसमें 6.6 इंच फुलएचडी+ PLS LCD डिस्प्ले दी गई है। 4G वेरियंट ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड One UI Core 4 के साथ आता है और इसमें 6000mAh की बैटरी मिलती है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 5 मेगपिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर हैं। गैलेक्सी एम12 4G के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वाले बेस वेरियंट को 10,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। सैमसंग गैलेक्सी एम13 के 5जी वेरियंट की बात करें तो इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 चिपसेट दिया गया है। फोन में 6.5 इंच 90 हर्ट्ज़ PLS LCD स्क्रीन दी गई है। हैंडसेट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मौजूद है। 4G वेरियंट से अलग 5G मॉडल ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी व 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिए गए हैं। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। 4 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वाले Galaxy M13 5G को 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram