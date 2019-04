Best Mobile Phones Under Rs. 10000 in India 2019: बाजार में इन दिनों बजट स्मार्टफोन लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। फोन निर्माता कंपनियां भारतीय मोबाइल बाजार के इस सेंगमेंट में बाजार में अपनी पहुंच को मजबूत बनाना चाहती है। इस सेंगमेंट में अपनी मजबूती के लिए श्याओमी, एचएमडी ग्लोबल (नोकिया), सैमसंग, ऑनर, आसुस और अन्य कंपनियों ने 10 हजार की रेंज में अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इस लिए एस प्राइज सेगमेंट ने लोगों के लिए धमाकेदार फीचर्स के साथ कई ऑप्शन मिल रहे हैं।

श्याओमी ने हाल ही में भारत में रेडमी नोट 7 लॉन्च किया है। इस डिवाइस में कंपनी अपने ग्राहकों को वो सब फीचर्स दे रही है जिसे में मिड रेंज के फ्लैगशिप फोन में देख चुके हैं। इसका 3GB RAM/32GB वर्जन 9999 रुपये में मिल रहा है। जबकि 6GB RAM/64GB वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है। इस फोन का डिस्पले 6.3 इंच फुल एचडी डिस्प्ले के साथ है। इसमें टॉप पर वाटरड्रॉप नॉच है। फोन में क्वालकॉम स्नैप ड्रैगन प्रोसेर के साथ एड्रेने 512 जीपीयू दिया गया है। फोन गूगल के एंड्रायड 9.0 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। फोन में ड्यूल सेटअप कैमरा है। जिसमें 12 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर है। वहीं सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल सेंसर कैमरा दिया गया है।

Realme ने भारत में Realme 2 के बाद अपना अगला फोन Realme 3 लॉन्च किया है। इस फोन में ग्रेडिएंट बैक, वाटरड्रॉप नॉच स्टाइल डिस्प्ले, मिडियाटेक हीलियो पी70 प्रोसेसर और काफी कुछ फीचर्स हैं। इस मोबाइल 3GB RAM/32GB वेरिएंट की कीमत 8,999 जबकि 4GB RAM/64GB वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। Realme 3 में 1520×720 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ 6.2 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया गया है। यह भी एंड्रायड 9.0 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। फोन में 4230 mAh की बैटरी है। फोन में 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

भारत की शीर्ष मोबाइल निर्माता कंपनी रह चुकी सैमसंग ने हाल ही में अपनी पुरानी पोजिशन पाने के लिए नए गैलेक्सी एम सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इसमें कम कीमत में बेहतरीन फीचर देने का प्रयास किया गया है। कंपनी ने इस कड़ी में Galaxy M10 फोन लॉन्च किया है। इस फोन में 6.22 इंच की एचडी इंफिनिटी वी डिस्पले दिया गया है। कंपनी ने इसमें खुद का Exynos 7870 प्रोसेसर लगाया है। फोन एंड्रायड 9.0 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसमें 3400 mAh की बैटरी दी गई है।

फोन में 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का बैक ड्यूल कैमरा व सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन के 2GB RAM + 16GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7990 और 3GB RAM and 32GB वेरिएंट की कीमत 8,990 रुपये है।

आसुस ने बहुत ही बेहतरीन कीमत पर Zenfone Max M2 फोन लॉन्च किया है। फोन में 6.26 इंच का एचडी डिस्प्ले और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर है। एंड्रायड 9.0 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता । फोन में 4000 mAh की रिमूवेबल बैटरी है। इस रेंज के अन्य फोन की तरह इसमें भी ड्यूल कैमरा है। इसमें बैक में 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल जबकि फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन के 3GB RAM/32GB वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये है। 4GB RAM/64GB वेरिएंट के लिए आपको 11,999 रुपये खर्च करने होंगे।

एचएमडी ग्लोबल कंपनी का Nokia 5.1 Plus बिल्कुल प्रीमियम फोन की तरह दिखता है। इसमें मेटल फ्रेम और ग्लास फ्रंट के साथ बैक पैनल है। Nokia 5.1 Plus 1520×720 पिक्सल के साथ 5.86 इंच की एचडी डिस्पले के साथ आता है। फोन में मीडियाटेक हीलीयो पी60 प्रोसेसर लगा है। फोन में 9.0 पाई स्टॉक एड्रॉयड के साथ मिलता है। फोन में 3060 mAh की बैटरी है। फोन में 13 मेगापिक्सल और 5 मेगा पिक्सल का डेप्थ सेंसर वाला बैक कैमरा है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल कैमरा है। कंपनी ने इसके 3GB RAM/32GB वेरिएंट को 9,999 हजार और 4GB RAM/64GB वेरिएंट को 13,999 रुपये में लॉन्च किया है।

