10000 रुपये से कम में मिल रहे सैमसंग, मोटो, नोकिया, रेडमी के फोन, पावरफुल फीचर्स

Best Smartphones under 10000 Rs: Redmi A2, Lava Blaze 2, Motorola E13, Samsung Galaxy M04 और Nokia C32 की कीमत 10000 रुपये से कम है।

नोकिया सी32 स्मार्टफोन को देश में 10000 रुपये से कम में लिया जा सकता है।

स्मार्टफोन हमारे लिए अब हर दिन की जरूरत बन गए हैं। भारत में टेक कंपनियां लगातार नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं। मार्केट रिसर्च फर्म Counterpoint के मुताबिक, भारत में अभी भी 320 मिलियन से ज्यादा लोग फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में इन ग्राहकों को स्मार्टफोन पर अपग्रेड करने के इरादे से लगातार कम दाम वाले एंट्री-लेवल फोन पेश किए जे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं Nokia, Redmi, Motorola, Samsung, lava जैसे ब्रैंड के उन हैंडसेट के बारे में जिनकी कीमत 10,000 रुपये से कम है। Nokia C32 नोकिया सी32 इस लिस्ट में शामिल पहला स्मार्टफोन है जो 10000 रुपये से कम में आता है। हैंडसेट के बेस मॉडल की कीमत 8,999 रुपये है और इसमें 4 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोनकी डिजाइन बढ़िया है और यह स्टॉक ऐंड्रॉयड UI के साथ आता है। फोन में कई सारे बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। यह फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है और वॉटर व डस्ट रेजिस्टेंस है। फोन से 3 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया गया है। Redmi A2 अगर आपका बजट ज्यादा कम है और आप 7000 रुपये से कम खर्च करना चाहते हैं तो Redmi A2 एक पर्फेक्ट ऑप्शन है। दाम कम होने के बावज़ूद इस स्मार्टफोन में बेस्ट-इन-सेगमेंट फीचर्स दिए गए हैं। हैंडसेट में 6.52 इंच एचडी+ रेजॉलूशन डिस्प्ले दी गई है। फोन में मीडियाटेक हीलियो G36 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जिससे दो दिन की बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो यह एक बढ़िया एंट्री-लेवल फोन है जो पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। Samsung Galaxy M04 सैमसंग गैलेक्सी एम04 स्मार्टफोन को 8,499 रुपये में लिया जा सकता है। दक्षिण कोरियाई कंपनी के इस फोन में 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है जो एचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के जरिए फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा फोन में ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। कैमरे से 1080 पिक्सल पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। गैलेक्सी एम04 उन ग्राहकों के लिए बढ़िया विकल्प है जो एक ब्रैंड का बजट फोन लेना चाहते हैं। Motorola E13 मोटोरोला ई13 स्मार्टफोन 10000 रुपये से कम में आता है। Nokia C32 की तरह ही मोटोरोला ई13 भी स्टॉक ऐंड्रॉयड UI के साथ आता है। फोन में 6.5 इंच डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 10W चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। Lava Blaze 2 अगर आप 10000 रुपये से कम में भारतीय कंपनी का बजट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो बढ़िया मौका है। Lava Blaze 2 स्मार्टफोन में Unisoc T616 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। डिवाइस में 6.5 इंच एचडी+ रेजॉलूशन स्क्रीन दी गई है जो 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है और यह 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

