Best 5G Phones: 15000 से कम में सैमसंग, रेडमी, मोटो और वीवो के स्मार्टफोन, देखें टॉप- 4 ऑप्शन

Best Smartphones under 15000 Rupees: Redmi, Vivo, Samsung, Motorola के बजट फोन के बारे में विस्तार से…

रेडमी 11 प्राइम 5जी स्मार्टफोन को 13,999 रुपये में खरीदा जा साकता है।

Smartphones under 15000 rupees: बात जब स्मार्टफोन खरीदने की हो तो सभी का बजट अलग-अलग होता है। बाजार में भी 5000 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ ब्रैंडेड स्मार्टफोन मौजूद हैं। 15000 रुपये से कम वाले स्मार्टफोन की बात करें तो Redmi, Motorola, Vivo और Samsung जैसे ब्रैंडेड फोन बाजार में उपलब्ध है। हम आपको बता रहे हैं Vivo T2x 5G, Redmi 11 Prime 5G, Motorola G62 5G, Samsung Galaxy M14 5G स्मार्टफोन की कीमत व फीचर्स के बारे में… Vivo T2x 5G: 13,999 रुपये वीवो टी2एक्स 5जी स्मार्टफोन में 6.58 इंच LCD डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Funtouch OS 13 स्किन मिलती है। वीवो के इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल रियर कैमरे वाला ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। स्मार्टफोन में पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 18 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में Extended RAM 3.0 फीचर के साथ 8GB एक्स्टेंडेड रैम सपोर्ट मिलता है। फोन को 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है। Redmi 11 Prime 5G: 14,999 रुपये रेडमी 11 प्राइम 5जी स्मार्टफोन में ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है। हैंडसेट में 6.58 इंच फुलएचडी+ स्क्रीन दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है।स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है और 22.5W का चार्जर बॉक्स में मिलता है। हैंडसेट को 50 मेगापिक्सल AI ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में ब्लूटूथ 5.1, 8GB तक रैम और IR ब्लास्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं। हैंडसेट में 3.5mm ऑडियो जैक, फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स भी हैं। Motorola G62 5G: 14,999 रुपये मोटोरोला जी62 5G में 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। हैंडसेट में 6.55 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले मिलती है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के तीन लेंस हैं। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में 5000mAh लीथियम पॉलिमर बैटरी दी गई है। हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर दिया गया है। फोन ड्यूल सिम सपोर्ट करता है। यह फोन ऐंड्रॉयड 12 के साथ आता है। Samsung Galaxy M14 5G: 14,990 रुपये सैमसंग गैलेक्सी एम14 5जी स्मार्टफोन में 6.6 इंच PLS LCD डिस्प्ले दी गई है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। फोन ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। इस हैंडसेट में एक्सीनॉस 1330 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। सैमसंग के इस फोन में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस मौजूद हैं। M-Series के इस फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। Samsung Galaxy M14 5G को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है। फोन यूएसबी टाइप-सी पोर्ट सपोर्ट करता है। इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। स्मार्टफोन में 5G, 4G, ब्लूटूथ, वाई-फाई, NFC और जीपीएस जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं।

