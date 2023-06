Best Smartphones: 15000 रुपये से कम वाले टॉप-5 स्मार्टफोन, फीचर्स एक से बढ़कर एक

Best Budget Smartphones: Samsung, Realme, Redmi, Nokia के उन स्मार्टफोन के बारे में जानें जो 15000 रुपये से कम में आते हैं।

गैलेक्सी एम14 5G में 6000mAh की बैटरी दी गई है।

Smartphones under 15000 Rupees: मार्केट में लगातार नए स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं। Realme, Redmi, Nokia, Tecno और Samsung जैसी दिग्गज कंपनियां हर प्राइस कैटिगिरी में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में हैं। आज भी भारत जैसे लगातार बढ़ रहे मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड 15000 रुपये से कम में आने वाले फोन की है। हम आज आपको बता रहे हैं रेडमी, नोकिया, टेक्नो और सैमसंग के उन डिवाइस के बारे में जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं और इनकी कीमत 15000 रुपये से कम है। Samsung Galaxy M14 5G: 13,990 रुपये सैमसंग गैलेक्सी एम14 5जी स्मार्टफोन के 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 13,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन को 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज ऑप्शन में भी लिया जा सकता है। हैंडसेट पर 300 रुपये का डिस्काउंट कूपन भी है। इसके अलावा नो-कॉस्ट EMI ऑफर भी है। Samsung Galaxy M14 5G में 6.6 इंच एलसीडी फुलएचडी+ रेजॉलूशन वाली डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 401 पीपीआई डेनसिटी ऑफर करती है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है। सैमसंग का यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI Core 5.0 के साथ आता है। स्मार्टफोन में पावरफुल एक्सीनॉस 1330 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। Also Read Cyclone Biparjoy: स्मार्टफोन पर मिलेगी मौसम से जुड़ी हर जानकारी, बस कर लें ये छोटा सा काम Tecno Spark 10 5G: 15,000 रुपये टेक्नो स्पार्क 10 5जी को ऐमजॉन पर 15,000 रुपये में लिस्ट किया गया है। हैंडसेट पर नो-कॉस्ट ईएमआई और बैंक ऑफर भी हैं। Tecno Spark 10 5G में डाइमेंसिटी 6020 प्रोसेसर दिया गया है जो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर चलता है। फोन में 8 जीबी फिजिकल रैम के साथ 8 जीबी वर्चुअल रैम सपोर्ट दिया गया है। यह हैंडसेट 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। हैंडसेट में 5.56 इंच एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है जो PDAF सपोर्ट करता है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी मिलती है जिसके 50 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज होने का दावा किया गया है। Also Read Realme GT Neo 5 Pro के सारे स्पेसिफिकेशन्स लीक, 16GB तक रैम और फ्लैगशिप फीचर्स Realme Narzo N55: 12,999 रुपये रियलमी नार्ज़ो एन55 स्मार्टफोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन को 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज ऑप्शन में भी खरीदा जा सकता है। Realme Narzo N55 स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 33W SUPERVOOC चार्जिंग सपोर्ट करती है। हैंडसेट में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी AI कैमरा दिया गया है। रियलमी के इस फोन में 12 जीबी डायनमिक रैम मिलती है। जबकि हैंडसेट में 6 जीबी इनबिल्ट रैम साथ आती है। यह फोन 6.72 इंच फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है। Redmi Note 10S: 14,999 रुपये रेडमी नोट 10एस के 6 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन पर नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर भी है। रेडमी के इस फोन में 6.43 इंच फुलएचडी+ AMOLED डॉट डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। यह फोन 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। डिवाइस में 6 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। Nokia G21: 13,199 रुपये नोकिया जी21 स्मार्टफोन के 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 13,199 रुपये में लिया जा सकता है। हैंडसेट पर नो-कॉस्ट EMI, बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी है। Nokia G21 में 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल AI रियर कैमरा है। स्मार्टफोन 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5050mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन में Pure Android 11 OS दिया गया है। डिवाइस में Unisoc T606 प्रोसेसर मिलता है।

