Best Phones under 10000: जानें, Realme C3 के बारे में

Best smartphones under 10000: त्योहारी सीजन आने के साथ ही आप में से कई लोग अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को उपहार देने के लिए नया स्मार्टफोन तलाश रहे होंगे और ऐसे में अगर आपके पास बजट ज्यादा नहीं है तो हम आपको आज 10,000 रुपये से कम कीत में मिलने वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में जानकारी देंगे।

हमने आपकी सुविधा के लिए इस प्राइस सेगमेंट में कुछ बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाले मोबाइल्स की एक लिस्ट तैयार की है। इस प्राइस रेंज में आपको Oppo के सब-ब्रांड Realme के अलावा Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi और Poco ब्रांड के स्मार्टफोन्स मिलेंगे। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स के बारे में।

Realme C15 Price in India

रियलमी सी15 के 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये तो वहीं, इस फोन के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 10,999 रुपये है।

इस Realme Phone में 6.5 इंच एचडी+ डिस्प्ले है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी35 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। फोन में 6000 एमएएच की बैटरी जान फूंकने का काम करती है और यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है (13MP+8MP+2MP+2MP) तो वहीं सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

Best Phones under 10000: Redmi 9 Prime Price in India

रेडमी 9 प्राइम के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये तो वहीं इस फोन के 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 10,999 रुपये है।

इस कीमत में यह एक अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन है जो बेहतरीन स्पेसिफिकेशन से लैस है। Redmi 9 Prime में एचडी+ रिज़ॉल्यूशन के साथ 6.35 इंच का डिस्प्ले मिलता है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी80 प्रोसेसर है।

फोन में 5,020 mAh की बैटरी दी गई है। फोन में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फोन के पिछले हिस्से में कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

Poco C3 Price in India

पोको सी3 के 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये है। वहीं, इस फोन के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 8,999 रुपये है।

फोन में 6.53 इंच एचडी+ डिस्प्ले है और इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है।

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी35 चिपसेट है। फोन में 5,000 mAh की बैटरी जान फूंकने के लिए दी गई है। Poco C3 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 13MP प्राइमरी सेंसर, 2MP मैक्रो लेंस और 2MP डेप्थ सेंसर है।

Realme Narzo 20A Price in India

रियलमी नार्जो 20ए के 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,499 रुपये है। वहीं, इस फोन के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 9,499 रुपये है। इस Realme Mobile फोन में 6.5 इंच मिनी ड्रॉप स्क्रीन दी गई है।

फोन में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। रियलमी फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है। फोन के बैक पैनल पर 12MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप शामिल है। 5,000 एमएएच की बैटरी फोन में जान फूंकने के लिए दी गई है।

Best Mobiles under 10000: Realme C3 Price in India

भले ही इस रियलमी फोन को कुछ महीने पहले लॉन्च किया गया था लेकिन अब भी ये एक अच्छा फोन है। बता दें की रियलमी सी3 के 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है। फोन के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है।

फोन में मीडियाटेक हीलियो जी70 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। Realme C3 में 6.53 इंच एचडी+ डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है, डिवाइस में पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा सेंसर दिया गया है।

