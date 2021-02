Best Smartphone under Rs 8000: अगर आप अपने लिए नया स्मार्टफोन खोज रहे हैं लेकिन आपका बजट कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार में ढेरों स्मार्टफोन मौजूद हैं, जिनमें 3जीबी रैम, 5000 एमएएच की बैटरी, 64जीबी तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इस रेंज में आपको Redmi 9A, Poco C3, Samsung Galaxy M02,Realme C11, Oppo A12 और Micromax IN 1B जैसे स्मार्टफोन मिलते हैं। आइए जानते हैं इनकी कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

Redmi 9A, Price: 6799

रेडमी 9ए फोन एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है, जो ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और एक्सपेंडेबल स्टोरेज से लैस है। इसमें 6.53 इंच का एचडी+ (720×1,600 पिक्सल) एलसीडी डॉट ड्रॉप डिस्प्ले है। फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो जी25 प्रोसेसर दिया गया है। पिछले हिस्से पर 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, जिसका अपर्चर एफ/ 2.2 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में एफ/ 2.2 अपर्चर के साथ 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसे वाटरड्रॉप नॉच में जगह मिली है। फोन की स्टोरेज 32 जीबी तक की है, जिसमें आपको 512 जीबी तक माइक्रेएसडी कार्ड सपोर्ट मिलेगा। साथ ही इसमें 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है।

Poco C3, Price: 7979

पोको सी3 में मीडियाटेक जी35 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है और इसमें 4जीबी रैम दी गई है। साथ ही इसमें 64जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसमें 6.53 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन में रियर पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 13+2+2 मेगापिक्सल का सेटअप है। साथ ही 5मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 5000 एमएएच की बैटरी दी मिलती है।

Phone Display Camera Redmi 9A 6.33 इंच 13+2 Rear, 5MP Front Poco C3 6.53 इंच 13+2+2MP Rear, 5MP Front Samsung Galaxy M02 6.5 इंच 13MP+ 2MP Rear, 5MP Front Realme C11 6.5 इंच 13MP+ 2MP Rear, 5MP Front Oppo A12 6.22 इंच 13MP+ 2MP Rear, 5MP Front Micromax IN 1B 6.22 इंच 13MP+ 2MP Rear, 5MP Front

Samsung Galaxy M02, Price: 6,999

Samsung Galaxy M02 में 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1600 पिक्सल है। यह फोन एंड्रॉयड पर काम करता है। इसमें क्वाड कोर मीडियाटेक एमटी6739 प्रोसेसर, 2जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। साथ ही इसमें बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 13MP+ 2MP है। साथ ही फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह फोन 5000 एमएएच बैटरी के साथ आता है।

Realme C11, Price: 7909 रुपये

Realme C11 में 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1560 पिक्सल है। यह फोन ऑक्टोकोर मीडियाटेक हेलियो जी35 प्रोसेसर, 2जीबी रैम और 32 जीबी इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। इसमें माइक्रोएसडी कार्ड लगाने का भी विकल्प दिया गया है। यह फोन एंड्रॉयड 10 बेस्ड realme UI 1.0 पर काम करता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। साथ ही इसमें सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह स्मार्टफोन 5,000mAh बैटरी के साथ आता है, जिसमें 10W का चार्जिंग सपोर्ट दिया है।

Oppo A12, Price: 7,990 रुपये

ओप्पो के बजट स्मार्टफोन में 6.22 इंच का आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720 x 1520 पिक्सल है। ओप्पो का यह स्मार्टफोन हेलियो पी35 चिपसेट के साथ आता है। साथ ही इसमें 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। यह स्मार्टफोन 4230mAh की बैटरी के साथ आता है।

Micromax IN 1B, Price: 6,999

Micromax IN 1B में 6.52 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720 x1600 पिक्सल है। साथ ही यह स्मार्टफोन Blue, Green और Purple कलर वेरियंट में आता है। यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G35 octa-core प्रोसेसर, 2GB रैम और 32जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 128जीबी का एसडी कार्ड लगाया जा सकता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके बैक पैनल पर 13MP+2MP डुअल रियर कैमरा सेटअप है। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। पावर बैकअप के लिए इसमें 5000एमएएच की बैटरी दी गई है।