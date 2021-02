Best smartphone under Rs 10,000 OPPO And Vivo: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने चाहते हैं लेकिन आपका बजट 10 हजार रुपये से कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, मोबाइल बाजार में 10 हजार रुपये से कम में आने वाले ढेरों स्मार्टफोन मौजूद हैं। आइये जानते हैं ओप्पो और वीवो के ऐसे स्मार्टफोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशन, कैमरा और बैटरी बैकअप के बारे में।

Oppo A12 price, specifications

ओप्पो ए12 (Oppo A12) स्मार्टफोन में 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह फोन 6.22 इंच के एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें कंपनी ने मीडियाटेक हेलियो पी35 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। इस फोन में बैक पर दो कैमरे दिए हैं , जो 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का है। साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह फोन 4230 एमएएच की बैटरी के साथ आता है। कंपनी ने इसमें 256जीबी का माइक्रोएसडी कार्ड लगाने की भी सुविधा दी है। Oppo A12 के ज्यादा स्पेसिफिकेशन जानने के लिए यहां क्लिक करें।

OPPO A5s price, specifications

ओप्पो के इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 7990 रुपये है, जिसमें 2जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल मेमोरी दी गई है। इस फोन में 6.2 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन में कुल तीन कैमरे हैं, जिसमें दो कैमरे बैक पैनल पर, जो 13मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल हैं। वहीं सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। यह फोन 4230 एमएएच की बैटरी के साथ आता है। यह सभी कीमतें ऑनलाइन ली गई हैं। OPPO A5 के ज्यादा स्पेसिफिकेशन जानने के लिए यहां क्लिक करें।

OPPO A1K price, specifications

ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 6.1 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इसमें बैक पैनल पर सिंगल कैमरा है, जो 8 मेगापिक्सल का है औ सेल्फी के लिए 5MP कैमरा है। यह फोन मीडियाटेक हेलियो पी22 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 4000 एमएएच की बैटरी दी गई है। OPPO A15 के ज्यादा स्पेसिफिकेशन जानने के लिए यहां क्लिक करें।

Vivo Y12s price, specifications

Vivo Y12s की कीमत 9990 रुपये रखी है और इसमें 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल मेमोरी मिलती है। यह फोन 6.51 इंच के एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें बैक पैनल पर दो कैमरे 13MP+2MP हैं। वहीं सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा है। Vivo Y12s के ज्यादा स्पेसिफिकेशन जानने के लिए यहां क्लिक करें।

Vivo Y11 price, specifications

Vivo Y11 के प्राइस की बात करें तो इस फोन की कीमत 9490 रुपये रखी गई है, जिसमें 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल मेमोरी मिलती है। साथ ही इसमें 6.35 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया है। यह फोन 5000 एमएएच की बैटरी से लैस है। Vivo Y11 के ज्यादा स्पेसिफिकेशन जानने के लिए यहां क्लिक करें।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो