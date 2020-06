smart tv under 15000: जानें smart tv 32 inch price के बारे में

best smart tv under 15000: Coronavirus COVID 19 India के चलते लोग अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिता रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो वहीं कुछ लोग वेब सीरीज़ स्ट्रीम कर रहे हैं। आप भी अपने घर के लिए कम कीमत में एक सस्ता लेकिन टॉप (smart tv under 15000) का स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो हमारी यह खबर खास आप लोगों के लिए है। हमने आपकी सुविधा के लिए 15000 रुपये से कम में मिलने वाले टॉप 5 32 इंच स्मार्ट टीवी की एक लिस्ट तैयार की है।

Best 32 inch smart tv in india: Samsung Series 4 LED Smart TV 32 inch

सैमसंग टीवी में बेस्ट डिस्प्ले पैनल देने के लिए जानी जाती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि भारत में Samsung smart tv 32 inch की कीमत 13,999 रुपये है और यह HD रेडी पैनल के साथ आता है।

इस टीवी का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज़ जो इस प्राइस सेगमेंट में मिलने वाले अन्य smart tv की तुलना में कम है। इस बजट में अन्य स्मार्ट टीवी 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करते हैं।

इस टीवी में क्वाड-कोर प्रोसेसर के साथ 1.25GB रैम मिलेगी। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह Samsung TV कंपनी के खुद के Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

टीवी में यूजर को कुछ पॉपुलर TV apps जैसे की Netflix, यूट्यूब (YouTube), Disney+ Hotstar आदि का सपोर्ट भी मिलता है।

Best 32 inch smart tv in india: LG All-in-One 32 inch LED smart TV

LG TV भी अपने मजबूत पैनल के लिए जाने जाते हैं। भारत में एलजी ऑल-इन-वन 32 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी की कीमत 14,999 रुपये है। यह टीवी भी एचडी रेडी पैनल के साथ आता है।

इस एलजी टीवी में क्वाड-कोर प्रोसेसर के साथ 1 जीबी रैम और 4 जीबी स्टोरेज मिलती है। smart tv खुद के वेबओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। टीवी में डीटीएस वर्जुअल एक्स सराउंड साउंड सपोर्ट के साथ 10 वॉट ऑडियो आउटपुट भी मिलता है।

Best 32 inch smart tv in india: Realme Smart TV 32 inch

Oppo के सब-ब्रांड Realme ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपने पहले स्मार्ट टीवी को लॉन्च किया है। रियलमी ने दो मॉडल उतारे हैं और इनमें से एक मॉडल realme 32 inch smart tv है जो एचडी रेडी वेरिएंट है और इसकी कीमत भारत में 12,999 रुपये है।

32 इंच पैनल 1366×768 पिक्सल रिजॉल्यूशन के साथ आता है। टीवी में मीडियाटेक क्वाड-कोर प्रोसेसर के साथ 1 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज मिलेगी। सॉफ्टवेयर की बात करें तो टीवी Google Android TV 9 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है।

इस लेटेस्ट realme smart tv में डॉल्बी ऑडियो सर्टिफाइड 24 वॉट क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स के साथ गूगल असिस्टेंट और इनबिल्ट क्रोमकास्ट फीचर मिलता है।

Best 32 inch smart tv in india: Vu Premium 32 inch

भारत में इस Vu Smart Tv की कीमत 11,999 रुपये है। यह टीवी एचडी रेडी पैनल और 1366×768 पिक्सल रिजॉल्यूशन के साथ आता है। इस टीवी में क्वाड-कोर प्रोसेसर के साथ 1 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज मिलेगी।

टीवी गूगल एंड्रॉयड टीवी पर काम करता है, इतना ही नहीं Realme की तरह यह टीवी भी बिल्ट-इन क्रोमकास्ट फीचर से लैस है। Netflix, Amazon Prime Video समेत अलग से अन्य ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए टीवी में आपको गूगल प्ले स्टोरे प्री-इंस्टॉल मिलेगा। यह टीवी 20 वॉट साउंड आउटपुट के साथ आता है।

Best 32 inch smart tv in india: Mi LED TV 4A Pro 32 inch

भारत में शाओमी मी एलईडी टीवी 4ए प्रो की कीमत 12,499 रुपये है। इस लिस्ट में मौजूद अन्य टीवी मॉडल की तरह यह टीवी भी एचडी रेडी पैनल के साथ आता है।

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इस टीवी में एमलॉजिक क्वाड-कोर प्रोसेसर के साथ 1 जीबी रैम और 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज है। टीवी गूगल एंड्रॉयड टीवी 9 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित पैचवॉल ओएस स्किन पर काम करता है। टीवी में 10 वॉट के दो स्पीकर्स दिए गए हैं जो कुल 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट प्रदान करते हैं।

