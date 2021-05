Best Recharge plans of Reliance jio, Airtel And vodafone: रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन के वैसे तो ढेरों रिचार्ज प्लान हैं और हर एक प्लान की अलग-अलग बेनेफिट्स हैं। लेकिन हर एक प्लान आपकी जरूरत को पूरा नहीं करता है। वैसे तो तीनों ही कंपनियां 129 रुपये का भी रिचार्ज देते हैं, जिसमें अनलिमिटेड कॉल मिलती है लेकिन ज्यादा डाटा नहीं मिलता है।

आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान के बारे में जिनमें डेली 2 जीबी डाटा मिलेगा। साथ ही इनमें 28 दिन की वैलिडिटी और अन्य बेनेफिट्स मिलेंगे। हालांकि मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन के रिचार्ज प्लान के अलग-अलग बेनेफिट्स हैं। आइये विस्तार से जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 2 जीबी डाटा का ये प्लान है सस्ता और बेस्ट

रिलायंस जियो का डेली 2 जीबी इंटरनेट डाटा वाला सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान 249 रुपये का है। इस प्लान में कुल 56 जीबी इंटरनेट डाटा मिलता है। साथ ही इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। हाई स्पीड इंटरनेड डाटा की सीमा समाप्त होने के बाद इंटरनेट स्पीड ऑटोमेटिक 64केबीपीएस हो जाती है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। इस प्लान में JioTV, JioCinema, JioSecurity, JioNews का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

एयरटेल का सबसे सस्ता 2जीबी डाटा वाला सबसे सस्ता प्लान

एयरटेल का डेली 2 जीबी वाला सबसे सस्ता प्लान 298 रुपये का है। इस प्लान में कुल 56 जीबी इंटरनेट डाटा मिलता है। इस प्लान की वैलेडिटी 28 दिनों की है। साथ ही इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल और डेली 100SMS मिलते हैं। जियो की तुलना में यह प्लान 49 रुपये महंगा है। इस प्लान के तहत 30 दिन के लिए प्राइम वीडियो का मोबाइल एडिशन फ्री ट्रायल मिलता है। साथ ही एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलता है।

वोडाफोन का डेली 4 जीबी डाटा वाला सबसे सस्ता प्लान

वोडाफोन में हमें डेली 2 जीबी डाटा और 28 दिन की वैलिडिटी वाला कोई रिचार्ज प्लान नहीं मिला। लेकिन 299 रुपये का एक रिचार्ज प्लान मिला है, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी है लेकिन इसमें डेली 4 जीबी डाटा मिलता है। साथ ही इसमें अनलिमिटेड कॉल औप रोजाना 100 Sms मिलते हैं।

इस प्लान में बिंज ऑल नाइट का प्लान है, जो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना पैक के अनलिमिटेड इंटरनेट की चलाने की सुविधा देती है। साथ ही में वीकेंट डाटा रोलओवर की भी सुविधा है।