Best Prepaid Plans: जियो, एयरटेल और Vi ग्राहक ध्यान दें, इन प्लान में हर दिन 4GB तक डेटा, अनलिमिटेड कॉल

रिलायंस जियो, एयरटेल और Vi के किफायती प्रीपेड प्लान

Jio vs Airtel vs Vi: पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में औसत मोबाइल डेटा खपत बढ़ी है। जियो की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में पता चला था कि कंपनी के नेटवर्क पर यूजर्स ने एक महीने में 100 बिलियन से ज्यादा डेटा खर्च कर दिया। अगर आप भी उन यूजर्स में शामिल हैं जो ढेरों वीडियो देखते हैं, घंटों गेम खेलते हैं या म्यूजिक सुनते हैं तो 2 जीबी मोबाइल डेटा आपके लिए कम पड़ सकता है। हम आपको बता रहे हैं Airtel, Reliance Jio और Vodafone Idea के उन प्लान के बारे में जिनमें सबसे ज्यादा डेटा ऑफर किया जाता है। Reliance Jio Prepaid Plans रिलायंस जियो के पास 3 ऐसे प्लान हैं जिनमें 2.5 जीबी मोबाइल डेटा हर दिन मिलता है। इन सभी प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 100 एसएमएस डेली मिलते हैं। इसके अलावा जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सिक्यॉरिटी और जियो क्लाउड का भी फ्री सब्सक्रिप्शन इस प्लान में मिलता है। इस लिस्ट में शामिल सबसे सस्ते प्लान की कीमत 349 रुपये है। 349 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है। जबकि 899 रुपये वाला प्लान 90 दिन और 2023 रुपये वाला प्लान 252 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। Also Read 50MP कैमरे वाले Nubia N5 की बाजार में एंट्री, जानें इस सस्ते फोन में क्या-कुछ है खास Airtel Prepaid Plans अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो आपको 2.5 जीबी व 3 जीबी डेली डेटा वाले कई प्लान मिल जाएंगे। इन सभी प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, 100 एसएमएस हर दिन, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 3 महीने के लिए Apollo 24|7 Circle मेंबरशिप, फ्री हैलोट्यून्स, विंक म्यूज़िक और Airtel Xstream ऐप का 28 दिन का एक्सेस जैसी सुविधाएं मिलती हैं। Also Read बाजार में उपलब्ध सबसे पावरफुल स्मार्टफोन, Vivo, Samsung, Xiaomi, OnePlus के टॉप-ऑप्शन 999 रुपये वाले एयरटेल प्लान में 2.5 जीबी डेटा हर दिन मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 82 दिन है और यह ऐमजॉन प्राइम मेंबरशिप के साथ आता है। अगर आप ज्यादा वैलिडिटी और एक साल के Disney+ Hotstar Mobile प्लान की तलाश में हैं तो 3,359 रुपये वाला प्रीपेड पैक चुन सकतते हैं। इस प्लान में 2.5 जीबी मोबाइल डेटा हर दिन मिलता है। प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। अगर आप ज्यादा डेटा चाहते हैं तो 999 रुपये वाला प्लान चुन सकते हैं। इस प्लान में 3 जीबी डेली डेटा मिलता है। पैक की वैलिडिटी 28 दिन है। 499 रुपये वाले पैक में भी 3 जीबी डेली डेटा ऑफर किया जाता है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है और इसमें Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। 699 रुपये वाले एयरटेल पैक की वैलिडिटी 56 दिन है। इस प्लान में 3 जीबी डेटा हर दिन मिलता है। यह पैक ऐमजॉन प्राइम मेंबरशिप फ्री ऑफर करता है। Vodafone Idea Prepaid Plans वोडाफोन आइडिया ने अभी तक देश में 5G सर्विसेज रोल आउट नहीं की हैं। लेकिन 4G डेटा वाले कई प्रीपेड प्लान कंपनी के पास मौजूद हैं। 399 रुपये वाले वोडाफोन आइडिया प्लान में 2.5 जीबी डेटा हर दिन मिलता है। इस पैक में अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 100 एसएमएस हर दिन मिलते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। अगर आप हर दिन 2.5 जीबी से ज्यादा डेटा यूज करते हैं तो 359 रुपये वाला प्लान चुन सकते हैं। इस पैक में 3 जीबी मोबाइल डेटा हर दिन मिलता है। इस पैक में 100 एसएमएस डेली, अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर की जाती है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। जो यूजर्स लॉन्ग टर्म वाला प्लान चाहते हैं वो 699 रुपये वाला पैक चुन सकते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिन है। 475 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। और इस लिस्ट में शामिल एकमात्र ऐसा पैक है जो 4gb डेली डेटा के साथ आता है। Vodafone Idea vs Airtel Vs Jio: सबसे ज्यादा डेटा वाला बेस्ट प्रीपेड पैक कौन सा है? अगर आपके लिए 2.5 जीबी डेटा पर्याप्त है तो लगभग सारे प्लान एक जैसे फायदे देते हैं। लेकिन 3 जीबी डेली डेटा वाले प्लान की बात करें तो 359 रुपये वाला वोडाफोन आइडिया प्लान, एयरटेल और जियो की तुलना में बेस्ट है। लेकिन ध्यान रहे कि Vodafone Idea ग्राहकों को 5G की सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए हम आपको एयरटेल के 399 रुपये वाले प्लान को लेने की सलाह देंगे। बात 4 जीबी डेटा की हो तो 475 रुपये वाला वोडाफोन आइडिया प्लान एकमात्र ऑप्शन है।

