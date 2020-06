Moto G8 Plus Price: जानें, best budget smartphones के बारे में (फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

best budget smartphones, best mobiles under 20000: भारतीय ग्राहकों के पास बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन को चुनने के लिए कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। कई हैंडसेट निर्माता कंपनियों ने बजट सेगमेंट में अपने नए स्मार्टफोन उतारे हैं। बजट सेगमेंट में आने वाले स्मार्टफोन्स बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ तो आते हैं और जेब पर ज्यादा भार भी नहीं डालते।

पिछले साल की तरह इस साल भी कई वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स बजट सेगमेंट में उतारे गए हैं। पिछले साल की तुलना में बेशक औसतन सेलिंग प्राइस बढ़ गया हो लेकिन स्मार्टफोन्स बेहतर कैमरा, बेहतर बैटरी बैकअप, तेज़ प्रोसेसर और फ्लैशियर डिज़ाइन के साथ आते हैं।

हमने आपकी सुविधा के लिए बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स की एक लिस्ट तैयार की है और इसमें Realme, Redmi, Vivo, Poco और Infinix ब्रांड के स्मार्टफोन्स शामिल है:

Poco X2 Price in India

पोको एक्स2 की अहम खूबियों की बात करें तो Poco ब्रांड के इस स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज़ एलसीडी डिस्प्ले है। सेल्फी लवर्स को इस फोन के फ्रंट पैनल पर दो कैमरा सेंसर मिलेंगे, 20MP+2MP।

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730जी प्रोसेसर और फोन के बैक पैनल पर 64MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। बैटरी क्षमता की बात करें तो फोन में 4,500 mAh की बैटरी जान फूंकने का काम करती है। Poco X2 की भारत में शुरुआती कीमत 17,499 रुपये है, यह दाम 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का है।

Realme 6 Price in India

भारत में रियलमी 6 के शुरुआती कीमत 13,999 रुपये है, इस दाम में आपको 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। रियलमी 6 में वो सभी खासियते हैं जो इसे बजट सेगमेंट में एक अच्छा विकल्प बनाती हैं।

फोन की अहम खूबियों की बात की जाए तो फोन में 90 हर्ट्ज़ पंच-होल डिस्प्ले तो है ही लेकिन साथ ही इसमें स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी90टी प्रोसेसर मिलेगा।

फोन के पिछले हिस्से में 64MP क्वाड-रियर कैमरा सेटअप और बैटरी क्षमता की बात करें तो 4,300 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है। लुक्स की बात करें तो फोन कॉमेट डिज़ाइन के साथ आता है जिस वजह से यह दिखने में भी अच्छा लगता है।

Realme Narzo 10 Price in India

रियलमी का नया स्मार्टफोन नार्जो 10 अपनी कीमत के हिसाब से एक अच्छा ओवरऑल पैकेज है। फोन दिखने में अच्छा तो है लेकिन साथ ही फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए 48MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी80 प्रोसेसर और फोन में जान फूंकने के लिए 5000 mAh की दमदार बैटरी मिलेगी।

Vivo U20 Price in India

हैंडसेट निर्माता कंपनी Vivo का वीवो यू20 बेशक नया स्मार्टफोन नहीं है लेकिन फिर भी इस फोन में पैसा वसूल स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। भारत में वीवो यू20 की शुरुआती कीमत 11,990 रुपये है, यह फोन बैलेंस्ड परफॉर्मेंस प्रदान करता है।

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर के साथ फोन के पिछले हिस्से में 16MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। बैटरी क्षमता की बात करें तो 5000 एमएएच की बैटरी ( 5000 mAh Battery Smartphones) फोन में जान फूंकने का काम करती है।

Redmi Note 9 Pro Price in India

Xiaomi का रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन Redmi Note Series का latest smartphone है। इसमें ऐसे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो इसकी शुरुआती कीमत को जस्टिफाई करते हैं।

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए Redmi Mobile में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी प्रोसेसर मिलेगा। फोन के पिछले हिस्से में 48MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप है।

बैटरी क्षमता की बात करें तो 5020 एमएएच की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है। इस फोन का खास कैमरा मॉड्यूल और फ्रंट पैनल पर स्क्रीन के मध्य में दिया होल-पंच इस फोन को बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाता है।

Moto G8 Plus Price in India

मोटो जी8 प्लस में कंपनी ने Motorola One Vision और Motorola One Action के कुछ बेस्ट फीचर्स दिए गए हैं। फोन की शुरुआती कीमत 13,999 रुपये है। इस फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए 48MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है।

इसमें अलग से एक्शन कैमरा भी है जो 90 डिग्री टिल्ट होकर वाइड-एंगल हॉरिजोंटल वीडियो कैप्चर करता है जब आप फोन को एक हाथ में वर्टिकिली पकड़ते हैं। सेल्फी लवर्स के लिए 25MP का फ्रंट कैमरा सेंसर और फोन में जान फूंकने के लिए 4000 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर दिया गया है।

Samsung Galaxy M31 Price in India

सैमसंग की गैलेक्सी एम सीरीज़ का फोन गैलेक्सी एम31 ज़ून 2020 में भी पैसा वसूल डिवाइस बना हुआ है। इस फोन में आपको एमोलेड स्क्रीन, 64MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 32MP सेल्फी कैमरा मिलेगा।

इसके अलावा स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए एक्सीनॉस 9611 प्रोसेसर और 6000 एमएएच की बैटरी (6000 mAh Battery Phone) मिलती है। इस फोन की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है, इस दाम में 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा।

Infinix S5 Pro Price in India

यह स्मार्टफोन हमारी इस लिस्ट में सबसे सस्ता है, इस फोन की भारत में शुरुआती कीमत 9,999 रुपये है। 10,000 रुपये से कम में यह फोन पॉप-अप सेल्फी कैमरा के साथ उतारा गया है।

इस डिवाइस का परफॉर्मेंस औसत है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो पी35 प्रोसेसर के साथ 48MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और जान फूंकने के लिए 4000 mAh की दमदार बैटरी मिलेगी।

BHIM App के डेटा में सबसे बड़ी सेंधमारी? 70 लाख से ज्यादा यूजर्स का डेटा लीक होने का दावा

बाबा रामदेव ने मोबाइल से चीनी ऐप डिलीट करने को बताया राष्‍ट्रसेवा, लोग करने लगे ट्रोल

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो