Best phone under Rs 8000: अगर आप नए स्मार्टफोन की तलाश में हैं लेकिन आपका बजट 8000 रुपये से कम है। तो आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही शानदार स्मार्टफोन के बारे में। इस सूची में आपको माइक्रोमैक्स इन 1बी (Micromax In 1b), रियलमी सी11 (Realme C11), पोको सी3 (Poco C3) और रेडमी 9ए (Redmi 9A) मिलेंगे।

माइक्रोमैक्स इन 1बी

माइक्रमैक्स का माइक्रोमैक्स इन 1बी भारत में 8 हजार रुपये से कम कीमत में मौजूद है। इस फोन में 5000 एमएएच की बैटरी मिलेगी साथ ही इसमें फोन चार्जर करने के लिए टाइप सी यूएसबी केबल मिलेगी। इसमें बड़ी डिस्प्ले दी गई है। इस फोन में 6.52 इंच का डिस्प्ले दिया है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1600 पिक्सल है। यह फोन एंड्रॉयड 10 (गो एडिशन) पर काम करता है। इसमें मीडियाटेक हेलियो जी35 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। बैटरी कैपिसिटी की बात करें तो इसमें 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। ईकॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 6,999 रुपये रखी गई है।

पोको सी3

पोको ने मंगलवार को अपना लेटेस्ट फोन पोको एम3 भारत में लॉन्च कर दिया है लेकिन अभी हम पोको सी3 की बात करते हैं, जो 7499 रुपये में बिक्री के लिए मौजूद है। इस कीमत में 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल मेमोरी मिलती है। इस फोन की डिस्प्ले 6.53 इंच का है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1600 पिक्सल है। यह फोन मीडियाटेक हेलियो जी35 प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 5000 एमएएच की बैटरी मिलेगी। साथ ही इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और अन्य दो कैमरे 2-2 मेगापिक्सल के हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।



रियलमी सी11

रियलमी सी 11, आठ हजार रुपये से कम कीमत में आने वाला एक अच्छा ऑप्शन है और इसे पोको सी3 का अल्टरनेट कहा जा सकता है। इस फोन में बड़ी डिस्प्ले और स्ट्रांग बैटरी है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में 6.50 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1600 पिक्सल है। यह फोन एंड्रॉयड 10 पर काम करता है और इसमें मीडियाटेक हेलियो जी35 प्रोसेसर, 2जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल मेमोरी दी गई है। इसमें 5000 एमएएच की बैटरी है। बैक पैनल पर दो कैमरा हैं, जिनमें से 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है। फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 7499 रुपये है।

रेडमी 9 ए

रेडमी का यह फोन देश का स्मार्टफोन टैग लाइन के साथ पेश किया गया था। इस फोन में 6.53 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो एक एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले है। इस फोन में मीडियाटेक जी25 प्रोसेसर दिया है। साथ ही यह फोन 5000 एमएएच की बैटरी के साथ आता है। इसके बैक पैनल पर एक कैमरा है, जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। इस फोन की कीमत अमेजन पर 6,999 रुपये है।

