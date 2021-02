Best smartphone in under rs 10000 : अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपके लिए लाएं हैं 10 हजार रुपये से कम में आने बेस्ट मोबाइल फोन के ऑप्शन। इस ऑप्शन में 5 कैमरे, स्ट्रांग बैटरी, 4 जीबी तक रैम और शानदार स्पीड मिलेगी। इसमें शाओमी की कंपनी रेडमी, रियमली, ओप्पो और इनफिनिक्स के फोन शामिल हैं। आइये जानते हैं इनके प्राइस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, बैटरी और कैमरा सेटअप के बारे में।

Xiaomi Redmi 9 Prime, price: 9499

शाओमी रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन 10 हजार रुपये से कम में आने वाला एक अच्छा मोबाइल फोन है। इसमें कुल पांच कैमरे मिलते हैं, जिनमें से चार कैमरों का सेटअप बैक पैनल पर और एक कैमरा फ्रंट पर मौजूद है। इस स्मार्टफोन में 6.53 इंच का आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है। साथ ही इस फोन के बैक पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 13 + 8 + 5 + 2 मेगापिक्सल का सेटअप है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। बैटरी कैपिसिटी की बात करें तो इसमें 5020एमएएच की बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें MediaTek Helio G80 प्रोसेसर और 4GB रैम दी गई है। साथ ही इसमें 64जीबी इंटरनल मेमोरी मिलेगी।

Realme Narzo 20A, price: 9,999

रियलमी के इस फोन में 5000 एमएएच की बैटरी, फास्ट चार्जिंग क्वालकॉम प्रोसेसर और कुल चार कैमरे दिए गए हैं। इस फोन में 4जीबी रैम और 64जीबी इंटरनल मेमोरी दी गई है। जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड भी लगा सकते हैं, जिससे 256जीबी तक का कार्ड लगा सकते हैं।

इस फोन में 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया है और बैक पैनल पर चार कैमरे 12MP, 2MP और 2MP दिए हैं जबकि सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। कंपनी ने इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। इसमें बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है।



Oppo A12, कीमत :9880

ओप्पो ए12 (Oppo A12) स्मार्टफोन में 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह फोन 6.22 इंच के एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें कंपनी ने मीडियाटेक हेलियो पी35 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। इस फोन में बैक पर दो कैमरे दिए हैं , जो 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का है। सथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह फोन 4230 एमएएच की बैटरी के साथ आता है। कंपनी ने इसमें 256जीबी का माइक्रोएसडी कार्ड लगाने की भी सुविधा दी है।

Infinix Hot 9, कीमतः 9499 रुपये

इनफिनिक्स का यह फोन स्टाइलिस लुक के साथ आता है। इसमें कुल पांच कैमरे हैं, जिनमें से चार कैमरे बैक पैनल पर और एक सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस फोन में 6.6 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 4जीबी रैम और 64जीबी इंटरनल मेमोरी दी गी है। यह फोन MediaTek के MediaTek Helio P22 (64 bit) प्रोसेसर के साथ आता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो बैक पैनल पर चार कैमरों का सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। दो कैमरे 2-2 मेगापिक्सल और चौथा कैमरा लो लाइट सेंसर है, जो कम रोशनी में भी अच्छी फोटो क्लिक करने की काबिलियत देता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

