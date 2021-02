Best Redmi smartphone in under rs 10,000 : अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपके लिए लाएं हैं 10 हजार रुपये से कम में आने बेस्ट मोबाइल फोन के ऑप्शन। आइये जानते हैं इनके प्राइस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, बैटरी और कैमरा सेटअप के बारे में।

Xiaomi Redmi 9 Prime, Specifications, price

शाओमी रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन 10 हजार रुपये से कम में आने वाला एक अच्छा मोबाइल फोन है। इसमें कुल पांच कैमरे मिलते हैं, जिनमें से चार कैमरों का सेटअप बैक पैनल पर और एक कैमरा फ्रंट पर मौजूद है। इस स्मार्टफोन में 6.53 इंच का आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है। साथ ही इस फोन के बैक पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 13 + 8 + 5 + 2 मेगापिक्सल का सेटअप है। Xiaomi Redmi 9 Prime के ज्यादा स्पेसिफिकेशन जानने के लिए यहां क्लिक करें।

Xiaomi redmi 9, price, specifications

इस स्मार्टफोन में 6.53 इंच का आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है और 5000 एमएएच की बैटरी है। साथ ही इसमें मीडियाटेक हेलियो जी35 मिलेगा। इस फोन में बैक पैनल पर डुअल कैमरा है, जो 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के हैं, जबकि सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। redmi 9 के ज्यादा स्पेसिफिकेशन जानने के लिए यहां क्लिक करें।

Xiaomi Redmi 9i, speicifications, price

इस स्मार्टफोन में लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, जो 5000 एमएएच की है। साथ ही इसमें 6.53 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो एक आईपीएस डिस्प्ले है। साथ ही इसमें एक कैमरा मिलेगा, जो 13 मेगापिक्सल का है और सामने की तरफ 5 मेगापिक्सल का है। इसमें 4जीबी रैम दी गई है। Redmi 9i के ज्यादा स्पेसिफिकेशन जानने के लिए यहां क्लिक करें।

Redmi note 7, Specifications, price

यह एक शानदार डिजाइन वाला स्मार्टफोन है और इसमें 6.30 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1080×2340 है। इसमें स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर और 3जीबी रैम दी गई है। इसमें 4000 एमएएच की बैटरी दी गई है। बैक पैनल पर दो कैमरे हैं, जो 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। Redmi note 7 के ज्यादा स्पेसिफिकेशन जानने के लिए यहां क्लिक करें।

Redmi 8A Dual, price, specifications

रेडमी के इस फोन में 6.22 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1520 पिक्सल है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर दिया है। साथ ही यह एंड्रॉयड 9 पर काम करता है। यह फोन 5000 एमएएच की बैटरी के साथ आता है। Redmi 8A Dual के ज्यादा स्पेसिफिकेशन जानने के लिए यहां क्लिक करें।

