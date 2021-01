Best mobile in under 6000 : भारतीय मोबाइल बाजार अलग-अलग रेंज में ढेरों स्मार्टफोन मौजूद हैं लेकिन जब आपका बजट 6 हजार रुपये से कम हो तब विकल्प सीमित हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको इस बजट में कई दमदार स्मार्टफोन के बारे मे बताने जा रहे हैं, जिसमें 4जीबी तक रैम मिलेगी। इसमें सैमसंग गैलेक्सी, हॉनर, लावा और कूलपैड के फोन शामिल हैं। आइये जानते हैं इनके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, बैटरी और कैमरा सेटअप के बारे में

LAVA Z61 Pro, price: 5377 रुपये

लावा जेड61 प्रो (LAVA Z61 Pro) में 5.45 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1440 x 720 पिक्सल है। इस फोन में कंपनी ने 2 जीबी रैम और 16जीबी इंटरनल मेमोरी दी है। यह फोन एंड्रॉयड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। साथ ही इसमें 1.6 हर्ट्ज का मीडियाटेक ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो 2जीबी रैम और 16जीबी इंटरनल मेमोरी के साथ काम करता है। जरूरत पड़ने पर इसमें 128जीबी का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं। कंपनी ने मजबूत पावर बैकअप के लिए इसमें 3100 एमएएच की बैटरी दी है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है और सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है।

Honor 9S, price: 5999 रुपये

हॉनर 9एस (Honor 9S) में 5.45 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 1440 x 720 पिक्सल है। यह फोन एंड्रॉयड 10 से लैस है और इसमें 3020 एमएएच की बैटरी मिलेगी। साथ ही यह फोन MediaTek Helio P22 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 2जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल स्टोरेज पर काम करता है। यूजर जरूरत पड़ने पर 512जीबी का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें बैक पैनल पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा और सेल्फी और वीडियो के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा।



Coolpad Mega 5S, price:5,599

कूलपैड मेगा 5एस (Coolpad Mega 5S) में 4जीबी रैम और 64जीबी इंटरनल मेमोरी दी गई है, जो रेंज के फोन में मिलना काफी मुश्किल है। यह फोन 5.5 इंच के फुल एचडी डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रेजोल्यूशन 1280 x 720 पिक्सल है। इसमें 1.6 हर्ट्ज का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। एंड्रॉयड 9 के साथ आने वाले इस फोन में 2500 एमएएच की बैटरी दी गई है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 5मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया गया है। साथ ही फ्रंट पर भी डुअल कैमरा सेटअप है, जो 5 मेगापिक्सल और 0.3 मेगापिक्सल का है।

Itel A48, price:5,999 रुपये

आईटेल ए48 (Itel A48) में 32जीबी की इंटरनल मेमोरी और 2जीबी रैम दी गई है। साथ ही इसमें 128जीबी का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं। कंपनी ने इस फोन में क्वाड कोर प्रोसेसर दिया है। इसमें 6.1 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। कंपनी ने स्ट्रांग पावर बैकअप के लिए 3000 एमएएच की बैटरी दी है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 5 मेगापिक्सल और वीजिए कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है।

Samsung Galaxy M01, price:5,999 रुपये

सैमसंग का यह फोन गैलेक्सी एम01 2जीबी रैम और 32जीबी की इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। यह फोन एंड्रॉयड 10 ओएस और 1.5GHz+2GHz MediaTek प्रोसेसर पर काम करता है। यह फोन 5.3 इंच के एचडी प्लस डिस्प्ले से लैस है। इसमें 3000mAH की बैटरी दी गई है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन में 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और सेल्फी व वीडियो के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

