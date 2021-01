Best mobile in under 10000 : अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल में अगर आप फोन खरीदने से चूक गए हैं तो आज हम आपके लिए लाएं कुछ ऐसे स्मार्टफोन के ऑप्शन, जिनमें 5 कैमरे, स्ट्रांग बैटरी, 6जीबी तक रैम और शानदार स्पीड मिलेगी। साथ ही इनकी कीमत 10 हजार रुपये से कम रखी गई है। इसमें रियलमी, रेडमी, पोको और टेक्नो के फोन शामिल हैं। आइये जानते हैं इनके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, बैटरी और कैमरा सेटअप के बारे में।

Xiaomi Redmi 9 Prime, price: 9499

शाओमी रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन 10 हजार रुपये से कम में आने वाला एक अच्छा मोबाइल फोन है। इसमें कुल पांच कैमरे मिलते हैं, जिनमें से चार कैमरों का सेटअप बैक पैनल पर और एक कैमरा फ्रंट पर मौजूद है। इस स्मार्टफोन में 6.53 इंच का आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है। साथ ही इस फोन के बैक पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 13 + 8 + 5 + 2 मेगापिक्सल का सेटअप है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। बैटरी कैपिसिटी की बात करें तो इसमें 5020एमएएच की बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और इसमें एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट भी दिया है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें MediaTek Helio G80 प्रोसेसर और 4GB रैम दी गई है। साथ ही इसमें 64जीबी इंटरनल मेमोरी मिलेगी।

Tecno Spark 6 Air, price: 8699

अगर आपकी जरूरत एक दमदार बैटरी वाले फोन की है, तो Tecno Spark 6 Air का यह स्मार्टफोन आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। टेक्नो के इस फोन में 6000 एमएएच की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी एक बार फुल चार्ज के बाद चार दिनों तक इस्तेमाल की जा सकती है। Tecno Spark 6 Air में 7 इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें सेल्फी कैमरा के लिए वॉटरड्रॉप नॉच दिया गया है। इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर्स है। इसमें 13MP +2MP +AI लेंस है, जो एक अच्छी फोटो क्लिक करने में मदद करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का एआई सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें MediaTek Helio A25 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही इसमें 3जीबी रैम और 64जीबी इंटरनल मेमोरी है। यह फोन एंड्रॉयड 10 ओएस लैस है।



POCO M2 (64 GB), price: 9,999

पोको का यह स्मार्टफोन 6जीबी रैम के साथ आता है और इसकी कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इस फोन में 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें कुल पांच कैमरे हैं, जिनमें बैक पैनल पर चार कैमरे 13MP + 8MP + 5MP + 2MP हैं और सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह फोन 5000एमएएच की बैटरी के साथ आता है। इसमें MediaTek Helio G80 प्रोसेसर 7जीबी रैम और 64जीबी इंटरनल मेमोरी दी गई है।

Realme C15 Qualcomm Edition, price: 9,999

रियलमी के इस फोन में 6000 एमएएच की बैटरी, फास्ट चार्जिंग क्वालकॉम प्रोसेकर और पांच कैमरे दिए गए हैं। यह फोन दो रैम के वेरियंट में आता है, जिसमें एक 3जीबी और दूसरा 4जीबी रैम है। 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल मेमोरी वेरियंट की कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इस फोन में 6.52 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया है और बैक पैनल पर चार कैमरे 13MP, 8MP, 2MP और 2MP दिए हैं जबकि सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। कंपनी ने इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। इसमें बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है।

Oppo A12, price:9880

ओप्पो ए12 (Oppo A12) स्मार्टफोन में 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह फोन 6.22 इंच के एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें कंपनी ने मीडियाटेक हेलियो पी35 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। इस फोन में बैक पर दो कैमरे दिए हैं , जो 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का है। सथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह फोन 4230 एमएएच की बैटरी के साथ आता है। कंपनी ने इसमें 256जीबी का माइक्रोएसडी कार्ड लगाने की भी सुविधा दी है।

