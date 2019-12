Mid Range Smartphones in India 2019: Xiaomi के कई स्मार्टफोन ने इस साल मार्केट में ली एंट्री (फोटो- Indian Express)

Mid Range Smartphones in India 2019: 2019 में भारतीय मार्केट में मिड-रेंज़ बजट सेगमेंट में कई स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। इनकी कीमत 12,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच है। इस साल Xiaomi, Realme, Samsung और Nokia ब्रांड के कई स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किए गए हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको 2019 के बेस्ट मिड-रेंज़ बजट स्मार्टफोन के विषय में जानकारी मुहैया कराएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 2019 के बेस्ट मिड-रेंज़ बजट स्मार्टफोन की जानकारी अनुज भाटिया, मोहम्मद फैज़ल, हंसा वर्मा, स्नेहा साहा द्वारा दी गई है।

Redmi Note 7 Pro: हम जानते हैं कि मार्केट में Redmi Note 8 Pro उपलब्ध है लेकिन रेडमी नोट 7 प्रो Xiaomi का बेस्ट सेलर स्मार्टफोन रहा है। याद रहे है फरवरी 2019 में रेडमी नोट 7 प्रो को लॉन्च किया गया था। Redmi Note 7 Pro में बेहतरीन प्रोसेसर दिया गया है, साथ ही 15,000 रुपये से कम में यह 48MP कैमरा सेंसर के साथ आता है जो अच्छे से काम करता है।

Realme 3 Pro: रियलमी ने तेज़ी से रियलमी 3 प्रो के बाद मार्केट में Realme 5 Pro स्मार्टफोन को भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन हमें Realme ब्रांड का रियलमी 3 प्रो पसंद आया। Realme 3 Pro की मार्केट में सीधी भिड़ंत Xiaomi के रेडमी नोट 7 प्रो से होती है। रियलमी 3 प्रो के साथ रिटेल बॉक्स में 20 वॉट फास्ट चार्जर मिलता है, इस प्राइस रेंज के ज्यादातर फोन में यह नहीं मिलता है। कैमरा और परफॉर्मेंस रियलमी ब्रांड के इस फोन को वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं।

Best camera phone, Redmi Note 8 Pro: मिड-रेंज़ फोन में कैमरा परफॉर्मेंस निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली है। पिछले वर्जन की तुलना में यह इंप्रूव्ड कैमरा के साथ आता है। रेडमी नोट 8 प्रो का मैक्रो कैमरा, पोर्ट्रेट परफॉर्मेंस, लो-लाइट परफॉर्मेंस और 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर बहुत ही शानदार है।

इसका एक मात्र वीक प्वाइंट जो है वो है अल्ट्रा-वाइड, लेकिन यह समस्या अधिकांश फोन में है, यहां तक कि उन स्मार्टफोन में भी जिनकी कीमत 20,000 रुपये से अधिक है। बेशक, यह 64MP कैमरा सेंसर वाला पहला फोन नहीं है, Oppo के सब-ब्रांड रियलमी का Realme XT स्मार्टफोन सबसे पहले 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर के साथ उतारा गया था। लेकिन Redmi का इम्प्लीमेंटेशन प्रभावशाली रहा।

Best Performance, Realme XT: मिड-रेंज़ में रियलमी एक्सटी की ओवर ऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। इसका 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,000 एमएएच बैटरी और फुलएचडी+ स्क्रीन भी अच्छी है। इसका स्टाइलिश डिज़ाइन भी कई ग्राहकों को पसंद आ सकता है। रियर कैमरा कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीरें खींचता है।

Realme ब्रांड के इस फोन में बड़ी बैटरी दी गई है जो मॉडरेट से हैवी यूसेज़ के बाद भी पूरे दिन साथ देती है। फास्ट चार्ज सपोर्ट होने की वज़ह से फोन तेज़ी से चार्ज हो जाता है। रियलमी एक्सटी ने अपनी रियल-लाइफ परफॉर्मेंस से हमें इंप्रेस किया।

Best Battery Phone, Galaxy M30s: Xiaomi और Realme से प्रतिस्पर्धा मिलने के बाद Samsung ने इस साल गैलेक्सी एम सीरीज़ को लॉन्च कर कुछ अलग करने का प्रयास किया है। गैलेक्सी एम30एस काफी प्रभावशाली है क्योंकि यह 6,000 एमएएच बैटरी से लैस है, इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी फोन इतनी बैटरी क्षमता के साथ नहीं आता है।

बेस्ट बात यह है कि यह फोन बिल्कुल भी वज़नदार नहीं है। अगर आप बड़ी बैटरी और 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी एम30एस एक बेहतरीन विकल्प है।

Best gaming phone under 20,000, Realme X2: Xiaomi की प्रतिद्धंदी कंपनी रियलनी का लेटेस्ट फोन है रियलमी एक्स2, कुल मिलाकर यह एक अच्छा स्मार्टफोन है। इस फोन में स्नैपड्रैगन 730जी प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम है। Realme ब्रांड का यह स्मार्टफोन हैवी जीपीयू और बेसिक गेम्स को अच्छे से हैंडल कर लेता है। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। Realme X2 Price in India की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है।

रनर अप, Redmi K20: रेडमी के20 शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। पहले शाओमी ब्रांड के इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 20,000 से ज्यादा था लेकिन अब यह 20,000 रुपये से कम में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Realme 5 Series: रियलमी 5 स्मार्टफोन क्वाड-कैमरा और बड़ी बैटरी के साथ आता है। Realme ने सबसे पहले रियलमी 5 प्रो को भारत में 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर और 4,000 एमएएच बैटरी के साथ लॉन्च किया था। वहीं, Realme 5 में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर था।

Nokia 7.2: Realme XT और Redmi Note 8 Pro को टक्कर देने के लिए HMD Global ने नोकिया 7.2 को उतारा था। फोन के स्पेसिफिकेशन ज्यादा पावरफुल तो नहीं लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। Nokia 7.2 का डिज़ाइन काफी अच्छा है और इसके कैमरा भी प्रभावशाली हैं।

Galaxy A series: शाओमी के बजट और मिड-बजट स्मार्टफोन से मुकाबले के लिए सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी ए सीरीज़ को अपग्रेड किया था। Samsung गैलेक्सी ए सीरीज़ के फोन अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, इसने कंपनी की बजट स्मार्टफोन सीरीज़ गैलेक्सी जे सीरीज़ को रिप्लेस किया था। Galaxy A10s, Galaxy A20s और Galaxy A30s इस सीरीज़ के बजट स्मार्टफोन हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App